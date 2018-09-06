Разведчики ЦВО в ходе учений в Таджикистане ликвидировали банду "боевиков"

Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учений в Республике Таджикистан. Архивное фото

Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учений в Республике Таджикистан. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Военнослужащие разведывательных подразделений 201-й российской военной базы ликвидировали банду "боевиков" в ходе учений на горном полигоне Ляур в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В рамках учения военнослужащие, преодолев горные препятствия, вышли на замаскированные позиции банды "боевиков" и в ходе короткого боестолкновения уничтожили их", – говорится в сообщении.

Также в ходе учений разведчики отработали спортивный спуск и свободное перемещение по скалам со страховкой, методику и правила ориентирования в горах, вопросы организации наблюдательных постов, засад, действия в разведывательном дозоре, приемы маскировки в горной местности, организацию и поддержание взаимодействия в бою и применение приемов рукопашного боя с использованием подручных средств, добавили в пресс-службе.

Особое внимание во время учений, по данным ЦВО, было уделено индивидуальной подготовке разведчиков, выработке навыков выполнения задач в условиях боевых действий в горной местности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база – крупнейшее военное соединение России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, база будет находиться в Таджикистане до 2042 года.