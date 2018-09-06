МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минобороны России выложило видеокадры авиаударов, которые в сирийской провинции Идлиб нанесли самолеты Воздушно-космических сил по позициям боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Генерал добавил, что два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где террористы собирали ударные дроны, а также склад взрывчатки, которую закладывали во взрывные устройства для беспилотников.
Кроме того многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами боевиков.
Конашенков отметил, что удары российских ВКС в Идлибе не представляли опасности для мирных жителей и наносились по объектам террористических группировок вдали от населенных пунктов. Цели были подтверждены по нескольким каналам.
Ситуация в Идлибе
Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. Ранее при участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.
Помощник президента России Юрий Ушаков накануне подтвердил, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани уделят большое внимание ситуации в Идлибе. Кроме того, главы государств обсудят ситуацию с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химоружия.
Подготовка провокации
В последние дни обстановка вокруг Сирии обострилась. Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить сирийское правительство в применении в провинции Идлиб химоружия против мирного населения.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон активно обсуждают с Москвой предотвращение вероятного использования химического оружия в Сирии.
*Запрещенные в России террористические организации
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