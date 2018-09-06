МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минобороны России выложило видеокадры авиаударов, которые в сирийской провинции Идлиб нанесли самолеты Воздушно-космических сил по позициям боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, четвертого сентября самолеты, которые базируются на российской авиабазе Хмеймим, высокоточными боеприпасами атаковали склады террористов. Самолеты отработали по выявленным районам запуска ударных беспилотников, которые применялись для осуществления террористических атак на Хмеймим и населенные пункты, расположенные в провинциях Алеппо и Хама.

Генерал добавил, что два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где террористы собирали ударные дроны, а также склад взрывчатки, которую закладывали во взрывные устройства для беспилотников.

Кроме того многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами боевиков.

Конашенков отметил, что удары российских ВКС в Идлибе не представляли опасности для мирных жителей и наносились по объектам террористических группировок вдали от населенных пунктов. Цели были подтверждены по нескольким каналам.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. Ранее при участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийских правительственных сил в этой провинции стало бы "большой гуманитарной ошибкой". В российском МИД заявили, что ситуация с операцией прояснится после саммита России, Ирана и Турции, который назначен на седьмое сентября.

Помощник президента России Юрий Ушаков накануне подтвердил, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани уделят большое внимание ситуации в Идлибе. Кроме того, главы государств обсудят ситуацию с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химоружия.

Подготовка провокации

В последние дни обстановка вокруг Сирии обострилась. Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить сирийское правительство в применении в провинции Идлиб химоружия против мирного населения.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон активно обсуждают с Москвой предотвращение вероятного использования химического оружия в Сирии.

*Запрещенные в России террористические организации

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