В Средиземном море прошли учения бомбардировщиков Ту-160

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны.

Они поднялись с аэродрома Энгельс. Как отмечается, полет проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

Как отметили в военном ведомстве, самолеты 10 часов летели над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях. При этом бомбардировщики успешно провели условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

Кроме того, экипажи стратегических ракетоносцев отработали управление высокоточным оружием на борту самолетов, передачу информации на командные пункты дальней авиации по маршруту полета и взаимодействие с истребителями прикрытия. На отдельных маршрутах полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, поднятые с аэродрома Хмеймим в Сирии.

"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — подчеркнули в Минобороны.

Бурная реакция Запада



В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что учения ВМФ и ВКС в Средиземном море являются нормальной вещью и полностью соответствуют международным нормам.

В министерстве обороны США ранее заявили, что рассчитывают, что российские корабли будут вести себя "безопасно и профессионально" в ходе предстоящих в сентябре учений в Средиземном море.

"Насчет того, почему такая бурная реакция на Западе, — я не знаю. Думаю, это лучше спросить у тех, кто такую бурю пытается в стакане воды устраивать. Но допускаю, что все это идет в русле той страшилки, которую по всему миру сейчас распространяют, обвиняя Россию во всем без исключения, что происходит на планете. Только пока, по-моему, нам не инкриминировали ответственность за землетрясения и цунами", — добавил он.