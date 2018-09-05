МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев обсудит в среду с руководителями более 40 дипломатических представительств иностранных государств вопросы безопасности иностранцев на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Он добавил, что зарубежные гости ознакомятся с деятельностью чрезвычайного ведомства, задачами и перспективами развития МЧС РФ на современном этапе, а также основными направлениями международной деятельности министерства.
Кроме того, по его словам, для представителей иностранных делегаций будет проведена экскурсия по Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России.