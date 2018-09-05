Зиничев обсудит безопасность иностранцев в России с послами более 40 стран

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев обсудит в среду с руководителями более 40 дипломатических представительств иностранных государств вопросы безопасности иностранцев на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Пятого сентября состоится встреча главы МЧС Евгения Зиничева с руководителями более 40 дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации. Во время встречи будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности иностранных граждан на территории России", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что зарубежные гости ознакомятся с деятельностью чрезвычайного ведомства, задачами и перспективами развития МЧС РФ на современном этапе, а также основными направлениями международной деятельности министерства.

Кроме того, по его словам, для представителей иностранных делегаций будет проведена экскурсия по Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России.