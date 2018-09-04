Активная фаза учений "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Активная фаза самых масштабных маневров российской армии "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Активная фаза маневров пройдет с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

"Несколько слов о маневрах "Восток-2018". В рамках подготовки к ним прошла внезапная комплексная проверка войск и сил Центрального и Восточного военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации", — напомнил глава Минобороны.

По его словам, в настоящее время воинские части и подразделения развернуты на незнакомых полигонах и выполняют учебно-боевые задачи.

"Авиация завершает перелеты на максимальный радиус действия с дозаправкой в воздухе и посадкой на оперативных аэродромах. Корабли и суда отрабатывают боевое маневрирование и проводят учебные стрельбы", — рассказал глава военного ведомства.