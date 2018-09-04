Программы военных учебных заведений составили с учетом сирийского опыта

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Программы обучения в военных учебных заведениях, составленные с учетом сирийского опыта, в этом году предусматривают большее количество часов на отработку практических навыков, сообщил на селекторном совещании во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Первого сентября в нашей стране отметили День знаний. Начался учебный процесс и в образовательных организациях министерства обороны. В этом году программы обучения составлены с учетом опыта боевого применения войск в Сирийской Арабской Республике и предусматривают большее количество часов на отработку практических навыков", — сказал министр.

По его словам, "еще одним нововведением станут занятия по актуальным вопросам жизнедеятельности армии и флота, которые будут проводить заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск, начальники центральных органов военного управления".

"Также продолжим модернизацию учебно-материальной базы и совершенствование содержания и методов подготовки военных специалистов", — добавил Шойгу.