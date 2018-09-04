Пуля не дура. Почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой в мире

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощная, точная и тихая — специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения разработали очередную модификацию снайперской винтовки МЦ-116М. На этот раз под бесшумный патрон. Вряд ли новое оружие станет массовым — это узкоспециализированный инструмент, предназначенный для особых задач. Западные эксперты уже назвали винтовку "исключительно опасной". О том, какие возможности она открывает снайперу, — в материале РИА Новости.
"Хитрый" патрон
Главное отличие новой МЦ-116М от большинства конкурентов — стрельба специальным бесшумным патроном калибра 12,7 миллиметра. Это боеприпасы замкнутого типа, обеспечивающие относительную бесшумность и беспламенность за счет запирания пороховых газов внутри гильзы.
По словам главного редактора журнала "Калашников" Михаила Дегтярева, подобный боеприпас на относительно большой для бесшумного оружия дальности обеспечивает очень высокую пробивную способность.
Оружие особого назначения
"Эта винтовка позволяет тихо и эффективно решать задачи, недоступные для оружия нормальных калибров с приборами бесшумной стрельбы, — пояснил РИА Новости Дегтярев. — Речь, конечно, не идет о больших расстояниях — винтовка эффективна на дальности до 400 метров. Ее главное преимущество — бесшумность, характеристика, очень важная с точки зрения тактики боя и условий специального применения, позволяющая либо сделать повторный выстрел, либо скрытно уйти с позиции".
"Винтовка МЦ-116М предназначена только для специально подготовленных стрелков при выполнении очень узкого спектра задач. И ни в коем случае МЦ-116 не станет основным снайперским оружием. Из всех выстрелов, которые сделает снайпер спецподразделения за всю свою карьеру, на эту винтовку придется лишь один-два процента", — добавляет эксперт.
Очевидно, что модификация МЦ-116М с бесшумными боеприпасами не будет производиться массово. Эксперты считают, что по совокупности характеристик эта снайперская винтовка под бесшумный патрон сегодня не имеет прямых аналогов ни в России, ни в мире.
Спортивное прошлое
Фактически новую бесшумную "снайперку" конструкторы Тульского КБП создали на базе известной 7,62-миллиметровой "болтовки" МЦ-116М. Ее прототип — спортивная однозарядная винтовка МЦ-116, боевой образец которой изготовили еще в 1997-м, внеся доработки и изменения в конструкцию некоторых узлов.
Винтовка легко адаптируется под анатомические данные стрелка — приклад подгоняется по длине в пределах тридцати миллиметров, есть регулировка положения затыльника и упора под щеку в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Снайпер может подкорректировать усилие спуска, положение и длину хода спускового крючка. Еще одна немаловажная деталь — предохранитель кнопочного типа включается или выключается без изменения изготовки. Для повышения точности стрельбы на МЦ-116М установлена двуногая сошка.
Стандартный боеприпас — 7,62х54 миллиметра. При замене ствола винтовка снаряжается патронами 7,62х51 натовского образца. МЦ-116М ограниченными партиями закупают российские спецслужбы, ею оснащаются некоторые подразделения специального назначения министерств обороны и внутренних дел России. Известны случаи применения винтовки в сирийском конфликте. В Сети можно найти немало фотографий военнослужащих армии САР, вооруженных МЦ-116М.