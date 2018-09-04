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Безопасность

Пуля не дура. Почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой в мире

(обновлено: 08:11 04.09.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 7,62мм снайперская винтовка МЦ-116М / Cropped imageСнайперская винтовка МЦ-116 МСнайперская винтовка МЦ-116 М
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 7,62мм снайперская винтовка МЦ-116М / Cropped image

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощная, точная и тихая — специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения разработали очередную модификацию снайперской винтовки МЦ-116М. На этот раз под бесшумный патрон. Вряд ли новое оружие станет массовым — это узкоспециализированный инструмент, предназначенный для особых задач. Западные эксперты уже назвали винтовку "исключительно опасной". О том, какие возможности она открывает снайперу, — в материале РИА Новости.

"Хитрый" патрон

Главное отличие новой МЦ-116М от большинства конкурентов — стрельба специальным бесшумным патроном калибра 12,7 миллиметра. Это боеприпасы замкнутого типа, обеспечивающие относительную бесшумность и беспламенность за счет запирания пороховых газов внутри гильзы.

Снайпер с СВД
© РИА Новости / Стрингер
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При выстреле пороховые газы воздействуют на поршень-толкатель, придающий пуле начальное ускорение. Затем поршень сдвигается вперед и заклинивается в передней части гильзы, запирая пороховые газы, которые постепенно стравливаются через микроскопические зазоры. Такая конструкция предполагает использование утяжеленной пули и малого количества пороха, что прямо влияет на дальность стрельбы и показатели баллистики.

По словам главного редактора журнала "Калашников" Михаила Дегтярева, подобный боеприпас на относительно большой для бесшумного оружия дальности обеспечивает очень высокую пробивную способность.

© Sputnik / Мурад ОруджевПерейти в фотобанкСнайперская винтовка российского производства МЦ-116 М
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Снайперская винтовка российского производства МЦ-116 М

Оружие особого назначения

"Эта винтовка позволяет тихо и эффективно решать задачи, недоступные для оружия нормальных калибров с приборами бесшумной стрельбы, — пояснил РИА Новости Дегтярев. — Речь, конечно, не идет о больших расстояниях — винтовка эффективна на дальности до 400 метров. Ее главное преимущество — бесшумность, характеристика, очень важная с точки зрения тактики боя и условий специального применения, позволяющая либо сделать повторный выстрел, либо скрытно уйти с позиции".

Участник открытого первенства среди подразделений специального назначения правоохранительных органов по практической стрельбе из стрелкового оружия
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Подразделения специального назначения сегодня вооружаются самым различным снайперским оружием — от старой советской СВД до австрийских Mannlicher. Однако подавляющее большинство этих винтовок не способно эффективно поразить высокозащищенную цель в бесшумном режиме, то есть с глушителем.

"Винтовка МЦ-116М предназначена только для специально подготовленных стрелков при выполнении очень узкого спектра задач. И ни в коем случае МЦ-116 не станет основным снайперским оружием. Из всех выстрелов, которые сделает снайпер спецподразделения за всю свою карьеру, на эту винтовку придется лишь один-два процента", — добавляет эксперт.

Очевидно, что модификация МЦ-116М с бесшумными боеприпасами не будет производиться массово. Эксперты считают, что по совокупности характеристик эта снайперская винтовка под бесшумный патрон сегодня не имеет прямых аналогов ни в России, ни в мире.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 7,62мм снайперская винтовка МЦ-116М Снайперская винтовка МЦ-116 М
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 7,62мм снайперская винтовка МЦ-116М
Снайперская винтовка МЦ-116 М

Спортивное прошлое

Фактически новую бесшумную "снайперку" конструкторы Тульского КБП создали на базе известной 7,62-миллиметровой "болтовки" МЦ-116М. Ее прототип — спортивная однозарядная винтовка МЦ-116, боевой образец которой изготовили еще в 1997-м, внеся доработки и изменения в конструкцию некоторых узлов.

Военнослужащий во время тактических занятий с боевой стрельбой снайперских пар
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Эффективная дальность стрельбы неавтоматической винтовки с ручной перезарядкой и магазинным питанием, по данным разработчика, — до 700 метров. Винтовка длиной 1250 миллиметров весит всего 6,5 килограмма. Магазин рассчитан на пять или десять патронов. МЦ-116М оснащается тяжелым нарезным стволом длиной 660 миллиметров. По умолчанию оборудуется оптическим прицелом, однако на всякий случай предусмотрены откидные целики для стрельбы на дальность сто и триста метров. Над стволом крепится противомиражное устройство, на дульную часть — щелевой пламегаситель.

Винтовка легко адаптируется под анатомические данные стрелка — приклад подгоняется по длине в пределах тридцати миллиметров, есть регулировка положения затыльника и упора под щеку в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Снайпер может подкорректировать усилие спуска, положение и длину хода спускового крючка. Еще одна немаловажная деталь — предохранитель кнопочного типа включается или выключается без изменения изготовки. Для повышения точности стрельбы на МЦ-116М установлена двуногая сошка.

CC BY-SA 4.0 / Firral / Военнослужащие-женщины САА с винтовкой МЦ-116М, декабрь 2015 / Cropped imageЖенщины-военнослужащие САА с винтовкой МЦ-116М
CC BY-SA 4.0 / Firral / Военнослужащие-женщины САА с винтовкой МЦ-116М, декабрь 2015 / Cropped image
Женщины-военнослужащие САА с винтовкой МЦ-116М

Стандартный боеприпас — 7,62х54 миллиметра. При замене ствола винтовка снаряжается патронами 7,62х51 натовского образца. МЦ-116М ограниченными партиями закупают российские спецслужбы, ею оснащаются некоторые подразделения специального назначения министерств обороны и внутренних дел России. Известны случаи применения винтовки в сирийском конфликте. В Сети можно найти немало фотографий военнослужащих армии САР, вооруженных МЦ-116М.

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