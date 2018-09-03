Экипаж корвета "Гремящий" начал изучать работу систем корабля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Экипаж корвета "Гремящий" проекта 20385 начал вселяться на корабль, говорится в сообщении судостроительного завода "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Экипаж будет вселяться на корабль поэтапно в течение двух недель. Его задача – изучить работу систем и оборудования, в период швартовных испытаний отработать взаимодействие в штатных и внештатных ситуациях и подготовиться к выходу на ходовые испытания", — говорится в сообщении.
Корвет "Гремящий" проекта 20385 строится на судостроительном заводе "Северная верфь" для Военно-морского флота России.
Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину — 104 метра, ширину — 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).