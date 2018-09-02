РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Последний довод генерала. Личное оружие русских военачальников

013542
© РИА Новости / А. РодионовПерейти в фотобанкПистолет самозарядный малогабаритный ПСМ калибра 5,45 ммПистолет самозарядный малогабаритный ПСМ калибра 5,45 мм
© РИА Новости / А. Родионов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Надежность, компактность, предельная простота конструкции и возможность скрытого ношения — это минимум требований, предъявляемых к личному оружию военачальников. Традиционно разработку таких "стволов" поручают лучшим конструкторам-оружейникам, способным на нестандартные технические решения. РИА Новости публикует подборку специальных "генеральских" пистолетов.

ПСМ

Пистолет самозарядный малогабаритный ПСМ под патрон 5,45х18 миллиметров приняли на вооружение для высшего командного состава Советской армии и оперативных групп КГБ и МВД СССР в 1973-м. При его проектировании основными требованиями были минимальные габариты и масса, а также отсутствие выступающих деталей. Оружие получилось компактным и плоским, идеальным для скрытого ношения. ПСМ остается на вооружении Минобороны, ФСО и ряда других силовых структур. Кроме того, в 2005-м он внесен в перечень наградного оружия.

© РИА Новости / Владимир АкимовПерейти в фотобанкПистолет ПСМ
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в фотобанк
Пистолет ПСМ

В неснаряженном состоянии ПСМ весит чуть меньше 500 граммов, его полная длина 155 миллиметров, высота 117 миллиметров. Ширина всего 18 миллиметров, тоньше стандартной пачки сигарет. Прицельная дальность стрельбы 25 метров, коробчатый магазин вмещает восемь патронов. Не сказать, что эти характеристики поражают воображение, однако генералу и не нужно вести многочасовой бой, снайперски отстреливая цели на горизонте. Роль оружия самообороны ПСМ исполняет безупречно. За годы эксплуатации он зарекомендовал себя безотказным, удобным в обращении, безопасным и точным.

"Балтиец"

Прототипом пистолета "Балтиец", разработанного в Ленинграде в первую зиму блокады и выпущенного всего в 14 экземплярах, был немецкий Walther PP. Разработка предназначалась для высшего командного состава Балтийского флота. В качестве боеприпаса выбрали 7,62х25 ТТ. Пистолет получился достаточно тяжелым и весил без боекомплекта почти килограмм (960 граммов). Прицельная дальность 50 метров, емкость магазина восемь патронов. В отличие от схожего по характеристикам ТТ, "Балтиец" был проще в производстве, безопаснее для стрелка и гораздо лучше функционировал в условиях низких температур. Однако во время блокады наладить его серийное производство так и не удалось.

CC BY 3.0 / Vladislav-K-V / Пистолет "Балтиец"
CC BY 3.0 / Vladislav-K-V /
Пистолет "Балтиец"

Судьба большинства из 14 "Балтийцев" неизвестна. Три сохранившихся экземпляра сегодня можно увидеть в фондах Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Эти пистолеты в качестве личного оружия использовали адмирал флота Николай Кузнецов, адмирал Владимир Трибуц, адмирал флота Николай Смирнов, генерал-полковник Андрей Жданов и ряд других высших военных и политических деятелей СССР.

Пистолет Коровина (ТК)

ТК (Тульский, Коровина) первый советский серийный самозарядный пистолет. Принят на вооружение в 1926 году. Патрон широко распространенный в то время 6,35х15 мм "Браунинг". С 1926 по 1935 год выпустили десятки тысяч пистолетов этого типа. Они поступали на вооружение сотрудников НКВД, госслужащих и партийных работников, а также старшего командного состава Красной армии. Также ТК использовали в качестве наградного или подарочного оружия. Его дарили в том числе стахановцам.

CC0 / Costas-1963 / 6,35-мм пистолет ТК системы Коровина
CC0 / Costas-1963 /
6,35-мм пистолет ТК системы Коровина

Существовали три основные модификации пистолета ТК, отличавшиеся формой и материалом щечек рукоятки, способом их крепления, особенностями изготовления рамки, формой основания целика, углом наклона насечек на кожухе затвора. Во всех вариантах оружие было легким 0,42 килограмма без патронов и компактным. Общая длина всего 127 миллиметров. Однорядный коробчатый магазин вмещал восемь патронов, прицельная дальность — достаточные для самообороны 25 метров. Случалось, что именно к этому пистолету советские военачальники прибегали как к последнему средству, чтобы не попасть в плен. Из ТК застрелился командующий 33-й армией генерал-лейтенант Михаил Ефремов при неудачной попытке выйти из окружения весной 1942-го.

M3А1

Иногда красным командирам дарили оружие иностранного производства. В 1961 году министр обороны Кубы Рауль Кастро презентовал советскому коллеге маршалу Родиону Малиновскому американский пистолет-пулемет M3A1. В годы Второй мировой войны это простое, технологичное и дешевое оружие использовалось американской пехотой в качестве скорострельного для ближнего боя. Патрон .45ACP в СССР был редкостью, однако для M3A1 годился широко распространенный 9х19 "Парабеллум". В коробчатый магазин помещалось 30 таких патронов. Скорострельность 450-500 выстрелов в минуту, прицельная дальность до 90 метров.

CC BY-SA 3.0 / Curiosandrelics / Пистолет пулемет M3
CC BY-SA 3.0 / Curiosandrelics /
Пистолет пулемет M3

Конечно, Малиновский не носил М3А1 с собой, предпочитая обычный пистолет Макарова. Подарок хранил дома. В настоящее время этот пистолет экспонат Центрального музея Вооруженных сил в Москве.

Sauer M1930

У советских военачальников пользовались популярностью и трофейные немецкие пистолеты. В частности, будущий маршал авиации Советского Союза генерал Сергей Руденко в годы Великой Отечественной предпочитал семизарядный Sauer & Sohn M1930 калибра 7,65 миллиметра. Пистолет был довольно увесистый около 600 граммов. Прицельная дальность — те же 25 метров. Индикатор наличия патрона в патроннике, на спусковом крючке небольшая клавиша предохранительного запирающего устройства. Спусковой крючок мог двигаться только после того, как стрелок нажимал на клавишу пальцем, тем самым исключалась возможность самопроизвольного выстрела, если заряженный пистолет падал.

© Фото : Ed BuffaloeПистолет Sauer M1930
© Фото : Ed Buffaloe
Пистолет Sauer M1930

Представители старшего командного состава Красной армии ценили и знаменитый Walther PPK. К слову, у советского и российского ПМ та же компоновка. Он унаследовал от "немца" и ряд конструкторских решений в частности, откидную спусковую скобу в качестве ограничителя хода затвора.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена