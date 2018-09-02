Последний довод генерала. Личное оружие русских военачальников

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Надежность, компактность, предельная простота конструкции и возможность скрытого ношения — это минимум требований, предъявляемых к личному оружию военачальников. Традиционно разработку таких "стволов" поручают лучшим конструкторам-оружейникам, способным на нестандартные технические решения. РИА Новости публикует подборку специальных "генеральских" пистолетов.

ПСМ

Пистолет самозарядный малогабаритный ПСМ под патрон 5,45х18 миллиметров приняли на вооружение для высшего командного состава Советской армии и оперативных групп КГБ и МВД СССР в 1973-м. При его проектировании основными требованиями были минимальные габариты и масса, а также отсутствие выступающих деталей. Оружие получилось компактным и плоским, идеальным для скрытого ношения. ПСМ остается на вооружении Минобороны, ФСО и ряда других силовых структур. Кроме того, в 2005-м он внесен в перечень наградного оружия.

В неснаряженном состоянии ПСМ весит чуть меньше 500 граммов, его полная длина — 155 миллиметров, высота — 117 миллиметров. Ширина — всего 18 миллиметров, тоньше стандартной пачки сигарет. Прицельная дальность стрельбы — 25 метров, коробчатый магазин вмещает восемь патронов. Не сказать, что эти характеристики поражают воображение, однако генералу и не нужно вести многочасовой бой, снайперски отстреливая цели на горизонте. Роль оружия самообороны ПСМ исполняет безупречно. За годы эксплуатации он зарекомендовал себя безотказным, удобным в обращении, безопасным и точным.

"Балтиец"

Прототипом пистолета "Балтиец", разработанного в Ленинграде в первую зиму блокады и выпущенного всего в 14 экземплярах, был немецкий Walther PP. Разработка предназначалась для высшего командного состава Балтийского флота. В качестве боеприпаса выбрали 7,62х25 ТТ. Пистолет получился достаточно тяжелым и весил без боекомплекта почти килограмм (960 граммов). Прицельная дальность — 50 метров, емкость магазина — восемь патронов. В отличие от схожего по характеристикам ТТ, "Балтиец" был проще в производстве, безопаснее для стрелка и гораздо лучше функционировал в условиях низких температур. Однако во время блокады наладить его серийное производство так и не удалось.

Судьба большинства из 14 "Балтийцев" неизвестна. Три сохранившихся экземпляра сегодня можно увидеть в фондах Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Эти пистолеты в качестве личного оружия использовали адмирал флота Николай Кузнецов, адмирал Владимир Трибуц, адмирал флота Николай Смирнов, генерал-полковник Андрей Жданов и ряд других высших военных и политических деятелей СССР.

Пистолет Коровина (ТК)

ТК (Тульский, Коровина) — первый советский серийный самозарядный пистолет. Принят на вооружение в 1926 году. Патрон — широко распространенный в то время 6,35х15 мм "Браунинг". С 1926 по 1935 год выпустили десятки тысяч пистолетов этого типа. Они поступали на вооружение сотрудников НКВД, госслужащих и партийных работников, а также старшего командного состава Красной армии. Также ТК использовали в качестве наградного или подарочного оружия. Его дарили в том числе стахановцам.

CC0 / Costas-1963 / 6,35-мм пистолет ТК системы Коровина CC0 / Costas-1963 / 6,35-мм пистолет ТК системы Коровина

Существовали три основные модификации пистолета ТК, отличавшиеся формой и материалом щечек рукоятки, способом их крепления, особенностями изготовления рамки, формой основания целика, углом наклона насечек на кожухе затвора. Во всех вариантах оружие было легким — 0,42 килограмма без патронов — и компактным. Общая длина — всего 127 миллиметров. Однорядный коробчатый магазин вмещал восемь патронов, прицельная дальность — достаточные для самообороны 25 метров. Случалось, что именно к этому пистолету советские военачальники прибегали как к последнему средству, чтобы не попасть в плен. Из ТК застрелился командующий 33-й армией генерал-лейтенант Михаил Ефремов при неудачной попытке выйти из окружения весной 1942-го.

M3А1

Иногда красным командирам дарили оружие иностранного производства. В 1961 году министр обороны Кубы Рауль Кастро презентовал советскому коллеге — маршалу Родиону Малиновскому американский пистолет-пулемет M3A1. В годы Второй мировой войны это простое, технологичное и дешевое оружие использовалось американской пехотой в качестве скорострельного для ближнего боя. Патрон .45ACP в СССР был редкостью, однако для M3A1 годился широко распространенный 9х19 "Парабеллум". В коробчатый магазин помещалось 30 таких патронов. Скорострельность — 450-500 выстрелов в минуту, прицельная дальность — до 90 метров.

Конечно, Малиновский не носил М3А1 с собой, предпочитая обычный пистолет Макарова. Подарок хранил дома. В настоящее время этот пистолет — экспонат Центрального музея Вооруженных сил в Москве.

Sauer M1930

У советских военачальников пользовались популярностью и трофейные немецкие пистолеты. В частности, будущий маршал авиации Советского Союза генерал Сергей Руденко в годы Великой Отечественной предпочитал семизарядный Sauer & Sohn M1930 калибра 7,65 миллиметра. Пистолет был довольно увесистый — около 600 граммов. Прицельная дальность — те же 25 метров. Индикатор наличия патрона в патроннике, на спусковом крючке — небольшая клавиша предохранительного запирающего устройства. Спусковой крючок мог двигаться только после того, как стрелок нажимал на клавишу пальцем, тем самым исключалась возможность самопроизвольного выстрела, если заряженный пистолет падал.

Представители старшего командного состава Красной армии ценили и знаменитый Walther PPK. К слову, у советского и российского ПМ та же компоновка. Он унаследовал от "немца" и ряд конструкторских решений — в частности, откидную спусковую скобу в качестве ограничителя хода затвора.