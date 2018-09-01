На учении в Охотском море корабли ТОФ поразили цели крылатыми ракетами

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Корабли и береговые ракетные комплексы "Бал" Тихоокеанского флота (ТОФ) поразили крылатыми ракетами мишени на учении в Охотском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В ходе зачетного тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота, которые проходят в акватории Охотского моря, эскадренный миноносец "Быстрый" и катерная ударная группа в составе двух ракетных катеров нанесли удар крылатыми ракетами по кораблям — мишеням. Совместно с кораблями из позиционных районов на побережье пуски крылатых ракет провели береговые ракетные комплексы "Бал", — сказал он.

По словам Воскресенского, ракеты "Москит" и "Уран" поразили цель на дистанции более 100 километров.