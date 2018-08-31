В академии РВСН будут учить управлять комплексами "Авангард" и "Сармат"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Программу обучения академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого скорректируют в связи принятием на вооружение новейших комплексов "Авангард" и "Сармат", заявил журналистам в пятницу начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер.

"Успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах "Авангард", "Ярс", "Сармат". Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Подписан контракт на серийное производство.

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. На сегодняшний день завершены бросковые испытания ракеты, начавшиеся в декабре 2017 года. Как сообщалось, в 2020 году ракета должна начать поступать на вооружение.