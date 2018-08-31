Долю современной техники на Северном флоте к концу года доведут до 56,7%

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Северный флот получит 416 единиц вооружения и военной техники до конца года, в том числе пять боевых кораблей и катеров, в результате доля современной техники составит почти 57%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Всего до конца года на флот поступит 416 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, 15 единиц авиационной техники, а также 62 радиолокационных и зенитно-ракетных комплекса. В результате доля современного вооружения и военной техники на Северном флоте составит 56,7%", — сказал министр.