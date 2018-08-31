Все военные транспортники Ан-12 выведут из эксплуатации до 2030 года

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ресурс военно-транспортных самолетов Ан-12 рассчитан до 2030 года, после чего их эксплуатация завершится, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"Военно-транспортные самолеты Ан-12 к 2030 году будут выведены из эксплуатации по достижении ими предельного ресурса", — сказал собеседник агентства.

Разработанный в Советском Союзе в 1950-х годах прошлого столетия военно-транспортный самолет Ан-12 в настоящее время эксплуатируется Воздушно-космическими силами России. Согласно данным из открытых источников, парк Ан-12 в ВКС сейчас насчитывает несколько десятков самолетов. Аэродинамическая схема Ан-12 представляет собой четырехмоторный турбовинтовой высокоплан с однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком. Самолет способен перевозить до 21 тонны грузов.

Ожидается, что в середине 20-х годов начнется производство перспективного среднего транспортника Ил-276, который придет на замену устаревшим "Анам".

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку грузов массой до 20 тонн со скоростью 800 километров в час. Планируется, что первый полет этот самолет совершит в 2023 году, а серийные поставки в войска начнутся в 2026-м. В настоящее время идет эскизное проектирование перспективного среднего транспортника.