Дежурные силы ЮВО отразили нападение "противника" на воинские части

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг — РИА Новости. Подразделения дежурных сил соединений и воинских частей Южного военного округа отразили нападение условного противника на объекты воинских частей, в том числе контрольно-пропускные пункты и парки боевых машин, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

К тренировкам привлекались разведывательные, медицинские подразделения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты, штатные пожарные команды общей численностью более 1,5 тысячи военнослужащих.

В рамках проверки по учебно-боевой тревоге были подняты подразделения дежурных сил соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

"В ходе тренировок были отработаны практические действия подразделений дежурных сил по блокированию и ликвидации условных диверсионных разведывательных групп, оперативный вывод техники и подразделений усиления в районы кризисных ситуаций", — сказал он. Дежурные силы при поддержке группы усиления отработали вводные по отражению нападения условного противника на объекты воинских частей, в том числе контрольно-пропускные пункты и парки боевых машин.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, под видом условных террористов действовали военнослужащие разведывательных подразделений, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации.