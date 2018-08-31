Дежурные силы ЮВО отразили нападение "противника" на воинские части

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг — РИА Новости. Подразделения дежурных сил соединений и воинских частей Южного военного округа отразили нападение условного противника на объекты воинских частей, в том числе контрольно-пропускные пункты и парки боевых машин, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В рамках проверки по учебно-боевой тревоге были подняты подразделения дежурных сил соединений и воинских частей ЮВО, дислоцированных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, под видом условных террористов действовали военнослужащие разведывательных подразделений, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации.