ВМФ получит модернизированный противолодочный Ту-142

ТАГАНРОГ, 30 авг – РИА Новости. Первый противолодочный самолет Ту-142 военные моряки получат после модернизации уже в текущем году. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
В ходе посещения завода заместитель министра обороны ознакомился с ходом испытаний нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, процессом ремонта самолетов Ту-95МС и Ту-142, а также со строительством линейки самолетов Бе-200.
Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. Сейчас эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.