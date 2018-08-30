ВМФ получит модернизированный противолодочный Ту-142

ТАГАНРОГ, 30 авг – РИА Новости. Первый противолодочный самолет Ту-142 военные моряки получат после модернизации уже в текущем году. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Контракт заключен, работа выполняется, поставки идут по графику. Первую модернизированную машину получаем уже в этом году", — сказал он в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева".

В ходе посещения завода заместитель министра обороны ознакомился с ходом испытаний нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100, процессом ремонта самолетов Ту-95МС и Ту-142, а также со строительством линейки самолетов Бе-200.

Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. Сейчас эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.