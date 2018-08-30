Минобороны договорилось о закупке первой партии самолетов-амфибий Бе-200

ТАГАНРОГ (Ростовская область), 30 авг — РИА Новости. Контракт на поставку военным трех самолетов-амфибий Бе-200 планируется заключить в ближайшее время, первый самолет Минобороны РФ планирует получить в 2019 году, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы договорились с ТАНТК (Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом) имени Г. М. Бериева о закупке первой партии из трех самолетов. В ближайшее время уже будет заключен контракт. Все идет по плану, и поступление первого самолета в войска мы ожидаем в 2019 году", — сказал он.

Криворучко уточнил, что эти самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.

Как сообщал в 2017 году Юрий Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны России, Минобороны готово закупать самолеты-амфибии Бе-200 у ТАНТК имени Г. М. Бериева, возобновив расторгнутый ранее контракт. Ранее российское военное ведомство заключило с предприятием договор на закупку самолетов, однако он был расторгнут из-за невозможности его своевременного выполнения.

Бе-200 — российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Согласно контракту от 2013 года ТАНТК имени Г. М. Бериева должен был поставить Минобороны шесть Бе-200, однако с тех пор военное ведомство так и не получило ни одного самолета в рамках этого соглашения.