В Минобороны назвали сроки поступления в войска модернизированного Ту-95МСМ

ТАГАНРОГ (Ростовская область), 30 авг — РИА Новости. Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, как ожидается, поступит в войска в 2018 году, сообщил в четверг замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Сегодня обсуждались вопросы модернизации Ту-95МС до версии Ту-95МСМ. По этим самолетам заключен государственный контракт, и первая машина поступит в войска в этом году", — сказал он журналистам в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Как уточнили в Минобороны, в рамках глубокой модернизации самолетов Ту-95МС предусмотрено их оснащение двигателями и воздушными винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и системой управления вооружением "с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения".