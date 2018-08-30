В Минобороны рассказали подробности об учениях в Средиземном море

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море примут участие более 25 кораблей и судов во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" и 30 самолетов, в том числе Ту-160, сообщили в Минобороны РФ.

"В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану учения в Средиземном море группировка отработает комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.