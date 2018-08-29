В Южном военном округе отработали новый тактический прием "Стена"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии провели учения в едином тактическом замысле с авиацией и береговыми средствами ПВО Южного военного округа в акватории Каспийского моря, отработав новый тактический прием "Стена", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Особая система построения кораблей и самолетов разведывательной и истребительной авиации, увязанная с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" и зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей", — сказал он.

Новый тактический прием "Стена" стал одним из основных элементов совместной подготовки разновидовых группировок войск ЮВО.

Совместные тренировки сил авиации, Черноморского флота и Каспийской флотилии по требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова отрабатываются на системной основе. Они позволили раскрыть новые боевые возможности межвидовых группировок, а также усовершенствовать систему боевой подготовки войск.

Созданные в зоне ответственности ЮВО противоракетные рубежи обеспечивают надежный контроль обстановки в акваториях Черного и Каспийского морей.