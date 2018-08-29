Опять химичат: к чему могут привести новые удары США по Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Американцы усиливают морскую группировку у берегов Сирии в Средиземном море, ссылаясь на якобы возникшую угрозу применения армией САР химического оружия в провинции Идлиб. Пентагон уже готов нанести массированный ракетный удар по военным объектам в стране. МИД и Минобороны России пытаются ослабить напряженность, настаивая на том, что сообщения о готовящейся химической атаке — очередная провокация боевиков, заинтересованных в обострении и без того непростой ситуации. О том, кому выгодно раскачивать сирийскую лодку и чем может обернуться военное вмешательство США, — в материале РИА Новости.

Отработанная методика



Главную роль в операции американцев, скорее всего, сыграет эсминец "Росс", вооруженный 28 ракетами "Томагавк" и способный ударить по любому району арабской республики. Он находится в восточной части Средиземного моря с 27 августа. Кроме того, в Персидский залив прибыл эсминец "Салливанс" с полусотней крылатых ракет на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.

Эти маневры советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал "решительным ответом" на планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб. Он дал понять, что если Асад применит там химическое оружие, то нарвется на ракетный удар гораздо мощнее прежних — очевидно, имеется в виду не совсем удавшаяся апрельская атака.

В Минобороны России сразу отреагировали на перемещения американских кораблей и авиации, указав на намерения Вашингтона воспользоваться инсценированной боевиками химической атакой. По данным военного ведомства, провокация готовится при активном участии британских спецслужб. Российские военные знают даже точное место, где планируется разыграть спектакль. Удар из реактивных установок боеприпасами с отравляющими веществами нанесут в ближайшее время по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные англоязычные специалисты.

В российском МИДе заявления представителей США расценили как угрозу и ультиматум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Запад сохраняет курс на раскачивание ситуации в Сирии с целью смены режима в Дамаске. "Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы. Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — отметил Рябков.

"Железные" доводы

Использовать провокации американцам не впервой. Так, 4 апреля 2017-го сирийская оппозиция возложила ответственность на власти за химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда, по данным боевиков, погибли 80 человек и пострадали еще двести. Американцы, не вдаваясь в подробности и не представив доказательств виновности сирийской армии, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

Ровно через год, 14 апреля 2018-го, состоялась совместная военная операция США, Великобритании и Франции по схожему сценарию: сообщения оппозиции о применении отравляющих веществ — отсутствие достоверных доказательств и расследования экспертов ОЗХО — массированный ракетный удар. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Ночной налет продолжался полтора часа. По Сирии союзники выпустили более ста крылатых ракет. Однако большую их часть сбила сирийская ПВО, укомплектованная зенитно-ракетными системами и комплексами советского производства. В том числе С-125 "Печора-2М", С-200, "Бук" и "Квадрат".

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, если американцы решатся на удар, то, вероятно, направят ракеты на крупные военные авиабазы и правительственные объекты — президентский дворец и здания министерств, стремясь подорвать руководящую структуру сирийской армии. Увеличение числа потенциальных целей чревато более губительными последствиями для сирийской инфраструктуры, поскольку чем шире разлетятся ракеты, тем сложнее их будет перехватить.

"В предыдущей, апрельской атаке основной удар пришелся на объекты, которые американцы считали причастными к сирийской химической программе, — сообщил Лямин РИА Новости. — Но сирийцы закрыли ее еще несколько лет назад, и это подтверждено инспекторами ООН. Поэтому удар коалиции получился почти холостым. Значительную часть ракет сирийской ПВО удалось перехватить только благодаря тому, что удары наносились по очень небольшому числу объектов, причем неплохо прикрытых. Новая атака может стать более опасной для Сирии и привести к многочисленным жертвам".

© Фото : Yazan Kalash Исследовательский военный центр в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018 года © Фото : Yazan Kalash Исследовательский военный центр в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018 года

Палки в колеса



Провинция Идлиб — одна из немногих в Сирии, не подконтрольных властям. Правительство САР и сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон ведут переговоры с лидерами группировок и шейхами. Местным жителям предоставлены гуманитарные коридоры, через которые из зоны деэскалации уже вывели тысячи беженцев.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цель переговоров — мирное урегулирование по примеру того, как было в провинциях Дераа и Восточной Гуте. Российским военным удалось уговорить террористов сдать тысячи единиц танков, артиллерийских установок и систем залпового огня.

Эксперты связывают действия США с успехами правительственных сил. "Идлиб — последний оплот самых непримиримых боевиков. Туда со всей страны сбежалось множество террористов, которые отказались сдаваться. Это не только члены группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, но, например, радикальные уйгуры из "Исламской партии Туркестана"*. Они не собираются складывать оружие. Если армия Асада их разгонит, с боевиками в Сирии будет покончено — у них попросту не останется территории для размещения баз подготовки и плацдарма для нападений. США в таком случае лишатся еще одного аргумента, чтобы задержаться в САР. Поражение боевиков в Идлибе усилит позиции сирийского правительства и его союзников. Американцы понимают, что ракетный удар может отсрочить эту операцию", — говорит Юрий Лямин.

Как показывают события последних дней, Белый дом и главы европейских государств для обострения конфликта готовы снова воспользоваться проверенным методом — провокациями и фейковыми информационными вбросами. Не исключено, что к инсценировке химической атаки, как и прежде, привлекут небезызвестные "Белые каски" — они добросовестно снимут на камеры постановочные страдания мирного населения и плачущих детей. Выложат все в интернет, и западные лидеры покажут эти кадры, доказывая свою правоту и оправдывая все новые ракетные удары.

*Террористическая организация, запрещенная в России.