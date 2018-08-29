РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Опять химичат: к чему могут привести новые удары США по Сирии

(обновлено: 08:06 29.08.2018)
0221028
© AP Photo / Hassan AmmarЗенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Американцы усиливают морскую группировку у берегов Сирии в Средиземном море, ссылаясь на якобы возникшую угрозу применения армией САР химического оружия в провинции Идлиб. Пентагон уже готов нанести массированный ракетный удар по военным объектам в стране. МИД и Минобороны России пытаются ослабить напряженность, настаивая на том, что сообщения о готовящейся химической атаке — очередная провокация боевиков, заинтересованных в обострении и без того непростой ситуации. О том, кому выгодно раскачивать сирийскую лодку и чем может обернуться военное вмешательство США, — в материале РИА Новости.

Отработанная методика

Главную роль в операции американцев, скорее всего, сыграет эсминец "Росс", вооруженный 28 ракетами "Томагавк" и способный ударить по любому району арабской республики. Он находится в восточной части Средиземного моря с 27 августа. Кроме того, в Персидский залив прибыл эсминец "Салливанс" с полусотней крылатых ракет на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.

Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
В Пентагоне опровергли заявления, что США стягивают силы к Сирии для удара
Эти маневры советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал "решительным ответом" на планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб. Он дал понять, что если Асад применит там химическое оружие, то нарвется на ракетный удар гораздо мощнее прежних — очевидно, имеется в виду не совсем удавшаяся апрельская атака.

В Минобороны России сразу отреагировали на перемещения американских кораблей и авиации, указав на намерения Вашингтона воспользоваться инсценированной боевиками химической атакой. По данным военного ведомства, провокация готовится при активном участии британских спецслужб. Российские военные знают даже точное место, где планируется разыграть спектакль. Удар из реактивных установок боеприпасами с отравляющими веществами нанесут в ближайшее время по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе, куда прибыли иностранные англоязычные специалисты.

В российском МИДе заявления представителей США расценили как угрозу и ультиматум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Запад сохраняет курс на раскачивание ситуации в Сирии с целью смены режима в Дамаске. "Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы. Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — отметил Рябков.

© Flickr / Official U.S. Navy PageЭсминец "Росс" ВМС США
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эсминец "Росс" ВМС США

"Железные" доводы

Использовать провокации американцам не впервой. Так, 4 апреля 2017-го сирийская оппозиция возложила ответственность на власти за химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда, по данным боевиков, погибли 80 человек и пострадали еще двести. Американцы, не вдаваясь в подробности и не представив доказательств виновности сирийской армии, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

Ровно через год, 14 апреля 2018-го, состоялась совместная военная операция США, Великобритании и Франции по схожему сценарию: сообщения оппозиции о применении отравляющих веществ — отсутствие достоверных доказательств и расследования экспертов ОЗХО — массированный ракетный удар. Все выводы основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Сирийская полиция в Думе. 16 апреля 2018 года
© REUTERS / Ali Hashisho
"Инсценировка повстанцев". Что на самом деле произошло в Думе
Ночной налет продолжался полтора часа. По Сирии союзники выпустили более ста крылатых ракет. Однако большую их часть сбила сирийская ПВО, укомплектованная зенитно-ракетными системами и комплексами советского производства. В том числе С-125 "Печора-2М", С-200, "Бук" и "Квадрат".

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, если американцы решатся на удар, то, вероятно, направят ракеты на крупные военные авиабазы и правительственные объекты — президентский дворец и здания министерств, стремясь подорвать руководящую структуру сирийской армии. Увеличение числа потенциальных целей чревато более губительными последствиями для сирийской инфраструктуры, поскольку чем шире разлетятся ракеты, тем сложнее их будет перехватить.

© Фото : U.S. Navy/ Ford WilliamsУдар США по базе в Сирии
© Фото : U.S. Navy/ Ford Williams
Удар США по базе в Сирии

"В предыдущей, апрельской атаке основной удар пришелся на объекты, которые американцы считали причастными к сирийской химической программе, — сообщил Лямин РИА Новости. — Но сирийцы закрыли ее еще несколько лет назад, и это подтверждено инспекторами ООН. Поэтому удар коалиции получился почти холостым. Значительную часть ракет сирийской ПВО удалось перехватить только благодаря тому, что удары наносились по очень небольшому числу объектов, причем неплохо прикрытых. Новая атака может стать более опасной для Сирии и привести к многочисленным жертвам".

© Фото : Yazan KalashИсследовательский военный центр в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018 года
© Фото : Yazan Kalash
Исследовательский военный центр в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018 года

Палки в колеса

Провинция Идлиб — одна из немногих в Сирии, не подконтрольных властям. Правительство САР и сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон ведут переговоры с лидерами группировок и шейхами. Местным жителям предоставлены гуманитарные коридоры, через которые из зоны деэскалации уже вывели тысячи беженцев.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цель переговоров — мирное урегулирование по примеру того, как было в провинциях Дераа и Восточной Гуте. Российским военным удалось уговорить террористов сдать тысячи единиц танков, артиллерийских установок и систем залпового огня.

Российские боевые корабли. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Российский адмирал прокомментировал наращивание сил ВМФ в Средиземноморье
Эксперты связывают действия США с успехами правительственных сил. "Идлиб — последний оплот самых непримиримых боевиков. Туда со всей страны сбежалось множество террористов, которые отказались сдаваться. Это не только члены группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, но, например, радикальные уйгуры из "Исламской партии Туркестана"*. Они не собираются складывать оружие. Если армия Асада их разгонит, с боевиками в Сирии будет покончено — у них попросту не останется территории для размещения баз подготовки и плацдарма для нападений. США в таком случае лишатся еще одного аргумента, чтобы задержаться в САР. Поражение боевиков в Идлибе усилит позиции сирийского правительства и его союзников. Американцы понимают, что ракетный удар может отсрочить эту операцию", — говорит Юрий Лямин.

© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib Боевики "Сирийской свободной армии"
© AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
Боевики "Сирийской свободной армии"

Как показывают события последних дней, Белый дом и главы европейских государств для обострения конфликта готовы снова воспользоваться проверенным методом — провокациями и фейковыми информационными вбросами. Не исключено, что к инсценировке химической атаки, как и прежде, привлекут небезызвестные "Белые каски" — они добросовестно снимут на камеры постановочные страдания мирного населения и плачущих детей. Выложат все в интернет, и западные лидеры покажут эти кадры, доказывая свою правоту и оправдывая все новые ракетные удары.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2018 / Omar Haj KadourАктивисты организации "Белые каски" с детьми в деревне к северу от Хамы
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Активисты организации "Белые каски" с детьми в деревне к северу от Хамы

 

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена