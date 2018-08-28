В ВВО начались специальные учения инженерных войск

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специальные учения инженерных войск начались в Восточном военном округе в преддверии учений "Восток-2018", сообщает Минобороны России.
Как уточнили в военном ведомстве, учения пройдут на десяти полигонах, пяти участках акваторий Восточного военного округа и продлятся до 31 августа.
"Накануне соединения и воинские части инженерных войск совершили марш комбинированным способом в назначенные районы на расстояние свыше шести тысяч километров", — сообщили в Минобороны.
В ходе специальных учений войскам предстоит обеспечить развертывание группировок на Восточном стратегическом направлении и выполнить все задачи инженерного обеспечения.