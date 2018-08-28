В ВВО начались специальные учения инженерных войск

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специальные учения инженерных войск начались в Восточном военном округе в преддверии учений "Восток-2018", сообщает Минобороны России.

"С соединениями и воинскими частями инженерных войск Вооруженных сил России проводятся специальные учения, в которых задействовано более 4 тысяч военнослужащих и свыше 1,3 тысячи единиц техники", — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, учения пройдут на десяти полигонах, пяти участках акваторий Восточного военного округа и продлятся до 31 августа.

"Накануне соединения и воинские части инженерных войск совершили марш комбинированным способом в назначенные районы на расстояние свыше шести тысяч километров", — сообщили в Минобороны.

В ходе специальных учений войскам предстоит обеспечить развертывание группировок на Восточном стратегическом направлении и выполнить все задачи инженерного обеспечения.