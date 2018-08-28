Военный атташе посольства Греции в России посетит учения "Восток-2018"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Военный атташе посольства Греции в РФ будет присутствовать на учениях "Восток-2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

"Как нам ответили из офиса военного атташе, военный атташе будет присутствовать", — сообщили в посольстве.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.