Опубликованы кадры пуска крылатых ракет "Оникс"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство обороны России в понедельник опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по надводным целям в Охотском море.

На ролике продолжительностью чуть больше минуты, который есть в распоряжении РИА Новости, показаны фрагменты учений Тихоокеанского флота с боевыми пусками ракет "Оникс" с береговых комплексов "Бастион" и крылатых ракет, предположительно, П-1000 "Вулкан" с боевых кораблей.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование — "Яхонт").