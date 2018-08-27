Шойгу презентовали проект военно-патриотического парка "Патриот" в Абакане

АБАКАН, 27 авг — РИА Новости. Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу презентовали проект военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", который планируется построить в Абакане.

Глава Минобороны во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа посетил культурно-досуговый центр нового военного городка в Абакане.

Министру обороны рассказали, что для детей созданы изостудия, студия дизайна и театральная студия. "Наши дети на международном конкурсе в Москве стали лауреатами", — рассказала руководитель центра министру.

Затем в актовом зале клуба главе Минобороны презентовали проект парка "Патриот", который по инициативе правительства республики планируется построить в Абакане. На территории парка планируется возвести административное здание с залом для конференций и классом для занятий участников Всероссийского детско-юношеского патриотического движения "Юнармия".

Также в парке будут располагаться спортивные городки, музеи и кафе, появится аллея героев и памятник воинам, погибшим в локальных войнах.

Предполагается, что в парке будет строевой плац, выставка военной техники, скалодром, детская площадка для малышей, веревочный городок и площадки для страйкбола и пейнтбола.

На отдельной территории раскинется палаточный городок "Юнармии". Запланировано строительство многофункционального подземного тира, картинга, площадок для лазертага и обустройство тропы разведчика с полосой препятствий.