Корабли Тихоокеанского флота на учениях поразили цели крылатыми ракетами

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг — РИА Новости. Корабли и береговые комплексы ТОФ на учениях нанесли успешный удар 7 крылатыми ракетами по надводным целям из Охотского моря и с Камчатки, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и малых ракетных кораблей "Разлив" и "Мороз", а также атомный ракетный подводный крейсер "Томск" и расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар по двум дрейфующим судам-мишеням крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс" наносился из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки.

"Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля все семь крылатых ракет успешно поразили мишени", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что безопасность района обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, войск и сил на Северо-востоке России и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота. После выполнения стрельбы корабли продолжили решение задач по планам учения в море.