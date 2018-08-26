"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. В парке "Патриот" в воскресенье завершились IV Международный военно-технический форум "Армия-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности", их посетили более 1 миллиона гостей, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Международные форумы вызвали высокий интерес. Впервые количество гостей и участников форумов превысило 1 миллион человек", — сообщили в департаменте.

Там напомнили, что Международный военно-технический форум "Армия-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности" проходили в период с 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площадках во всех военных округах и Северном флоте.

По данным Минобороны, в работе форумов приняли участие представители 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 — высокого уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

На полях форумов проведено 105 двусторонних встреч: 42 встречи с иностранными партнерами прошли по линии Минобороны, Минпромторга, ФСВТС России, 63 двусторонние встречи — по линии АО "Рособоронэкспорт" и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более 1,2 тысячи предприятий и организаций представили около 26,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции были развернуты на площади почти 350 тысяч квадратных метров. "На территории, в 15 раз превышающей размеры Красной площади, были представлены 295 единиц вооружений и военной техники из наличия ВС РФ", — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, национальные выставочные экспозиции представили восемь иностранных государств — Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Турция. Экспозиции представили 84 оборонных предприятия из 18 зарубежных стран (Армения, Андорра, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, ФРГ, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Сингапур, Таиланд, Турция, Франция, Чехия).

"Для гостей и участников форумов было впервые продемонстрировано 36 новых образцов вооружения и военной техники, многие из которых ранее не выставлялись на всеобщее обозрение", — отметили в Минобороны. Так, в рамках экспозиции "Армия России — завтра" были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники — танк "Армата", бронемашина Т-15 с новым боевым модулем "Кинжал", самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", САУ "Коалиция-СВ", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец", ЗРК "Тор-М2ДТ", ЗРПК "Панцирь-С1", армейские снегоходы в "арктической" версии.

"Изюминкой" форума стала выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков, воюющих в Сирии. Посетители форума могли увидеть "джихад-мобили", своеобразные аналоги тачанок — джипы с установленными зенитными пулеметами и комплексами для запуска неуправляемых ракет, а также стрелковое оружие частей вермахта и СС и другое не менее экзотическое оружие.

В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было задействованы 288 единиц новейшей техники. Впервые зарубежным гостям были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов вооружений — модернизированных танков Т-90М и Т-80БВМ, боевых машин пехоты БМП-1АМ "Басурманин", ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкой ударной машины багги "Эскадрон", робототехнического комплекса "Нерехта", бронеавтомобилей "Тигр-М", "Рысь", самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона-С", зенитной самоходной установки "Шилка-М4", самоходного артиллерийского орудия 2С34 "Хоста", модернизированной БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также линейки армейских грузовиков и тягачей на базе "Урал" и "Камаз".

На аэродроме Кубинка для гостей форумов состоялись показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил "Стрижи", "Русские витязи", "Беркуты". Впервые в показательных выступлениях принимала участие пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая "Первое августа".

Более 150 мероприятий научно-деловой программы прошли с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов, представителей госзаказчика и ведущих ученых, в том числе представителей девяти иностранных государств.

На форумах Минобороны РФ подписало 31 государственный контракт с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 130 миллиардов рублей.

Для посетителей выставки было развернуто почти 260 объектов эксклюзивного оператора торговли и услуг форумов "Военторга", которые обеспечивали питанием гостей и участников, а также продавали сувенирную продукцию и одежду под брендами "Армия России" и "Вежливые люди".

Мероприятия форума освещали свыше 2,3 тысячи представителей средств массовой информации, в том числе около 450 иностранных журналистов.

Основные показатели форума "Армия-2018", в частности, число участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемы выставочных площадей, в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки в 2017 году.