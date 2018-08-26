"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. В парке "Патриот" в воскресенье завершились IV Международный военно-технический форум "Армия-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности", их посетили более 1 миллиона гостей, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Там напомнили, что Международный военно-технический форум "Армия-2018" и Международный форум "Неделя национальной безопасности" проходили в период с 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на выставочных площадках во всех военных округах и Северном флоте.
По данным Минобороны, в работе форумов приняли участие представители 118 иностранных государств, 102 официальные военные делегации, в том числе 39 — высокого уровня, из которых 18 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.
Статические экспозиции были развернуты на площади почти 350 тысяч квадратных метров. "На территории, в 15 раз превышающей размеры Красной площади, были представлены 295 единиц вооружений и военной техники из наличия ВС РФ", — отметили в ведомстве.
"Для гостей и участников форумов было впервые продемонстрировано 36 новых образцов вооружения и военной техники, многие из которых ранее не выставлялись на всеобщее обозрение", — отметили в Минобороны. Так, в рамках экспозиции "Армия России — завтра" были представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники — танк "Армата", бронемашина Т-15 с новым боевым модулем "Кинжал", самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", САУ "Коалиция-СВ", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец", ЗРК "Тор-М2ДТ", ЗРПК "Панцирь-С1", армейские снегоходы в "арктической" версии.
В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка было задействованы 288 единиц новейшей техники. Впервые зарубежным гостям были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов вооружений — модернизированных танков Т-90М и Т-80БВМ, боевых машин пехоты БМП-1АМ "Басурманин", ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкой ударной машины багги "Эскадрон", робототехнического комплекса "Нерехта", бронеавтомобилей "Тигр-М", "Рысь", самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона-С", зенитной самоходной установки "Шилка-М4", самоходного артиллерийского орудия 2С34 "Хоста", модернизированной БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также линейки армейских грузовиков и тягачей на базе "Урал" и "Камаз".
Более 150 мероприятий научно-деловой программы прошли с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов, представителей госзаказчика и ведущих ученых, в том числе представителей девяти иностранных государств.
На форумах Минобороны РФ подписало 31 государственный контракт с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 130 миллиардов рублей.
Мероприятия форума освещали свыше 2,3 тысячи представителей средств массовой информации, в том числе около 450 иностранных журналистов.
Основные показатели форума "Армия-2018", в частности, число участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемы выставочных площадей, в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки в 2017 году.