В Ростовской области форум "Армия-2018" посетили более 50 тысяч человек

КРАСНОДАР, 26 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч человек посетили военно-технический форум Южного военного округа "Армия-2018" за три дня его работы, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как информирует пресс-служба, на полигоне Кадамовский в Ростовской области завершился военно-технической форум Южного военного округа "Армия-2018".

"За три дня работы форум посетили более 50 тысяч человек. В заключительный день форума была отмечена самая высокая посещаемость, более 30 тысяч ростовчан и жителей области", — говорится в сообщении.

Также в релизе отмечается, что военнослужащие ЮВО представили зрелищный динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники самых современных образцов. Зрители увидели 40 самолётов и вертолетов в тактических эпизодах общевойскового боя и во время демонстрационного пролета авиации ЮВО.

Военно-технической форум ЮВО проходил в период с 24 по 26 августа. На площадках статического показа и в динамике общевойскового боя было представлено около 300 образцов вооружения, военной и специальной техники.