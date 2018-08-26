В Екатеринбурге более 11 тысяч человек посетили форум "Армия-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Более 11 тысяч человек посетили международный военно-технический форум "Армия-2018", который состоялся на Свердловском полигоне в Екатеринбурге, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Открытие международного военно-технического форума "Армия-2018" на полигоне "Свердловский" в Екатеринбурге состоялось 25 августа. Гостям было представлено около 200 наименований военной техники и вооружения, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы семейства "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск", беспилотные летательные аппараты "Орлан", "Форпост", танки Т-72Б, Т-80, реактивные системы залпового огня "Град" и гаубицы "Мста-С", "Вена", отмечает пресс-служба.

Посетители форума также могли наблюдать за "Танковой засадой" и "Боем в городе" со средствами имитации, "Захватом автоколонны", динамическим показом развертывания артиллерийской техники, которые продемонстрировали военнослужащие ЦВО.

"Впервые гости "Армии" на Урале увидели комплекс противодействия беспилотникам "Силок", который недавно поступил на вооружение войск Центрального военного округа, аналогов которому нет в мире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посетили форум на полигоне "Свердловский" в общей ложности более 11 тысяч человек.

Мероприятия в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" открылись в пятницу в ряде российских регионов, в том числе в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке. Работа форума завершится 26 августа.