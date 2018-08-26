На закрытии форума "Армия-2018" покажут два масштабных авиашоу

Пилот в многоцелевом истребителе четвёртого поколения 6xJ-10 авиационной группы высшего пилотажа КНР Первое августа после показательных выступлений в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 на Аэродроме Кубинка. Архивное фото

Пилот в многоцелевом истребителе четвёртого поколения 6xJ-10 авиационной группы высшего пилотажа КНР Первое августа после показательных выступлений в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 на Аэродроме Кубинка. Архивное фото

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Два масштабных авиационных показа пройдут в воскресенье в подмосковном парке "Патриот", в день закрытия форума "Армия-2018". Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, одно авиашоу пройдет над полигоном Алабино, а второе — над аэродромом Кубинка.

"В рамках заключительного дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" Воздушно-космические силы проведут два масштабных динамических показа авиационной техники", — сообщили в российском военном ведомстве.

Первый показ пройдёт на полигоне Алабино. Откроет его пилотажная группа "Стрижи", которая выполнит комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей. Также над Алабино в воздушном строю пролетят вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М, Ми-26, самолеты МиГ-29СМТ, Су-34, Су-35С.

Перед зрителями выступят летчики пилотажной группы "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н, а одиночный пилотаж продемонстрирует экипаж вертолёта Ка-52.

"Второй воздушный показ пройдёт на аэродроме Кубинке, в котором примут участие все пилотажные группы, задействованные в форуме — "Русские Витязи", "Стрижи", "Беркуты" и "Первое августа" ВВС Китая", — сообщили в Минобороны.

Одиночный пилотаж в Кубинке выполнят экипажи самолётов Як-130, Як-152, вертолётов Ка-52 и Ми-28Н. Лётная программа продлится до 17:00 мск, общая продолжительность двух авиашоу в "Патриоте" составит около пяти часов.