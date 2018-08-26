В Алабино на форуме "Армия-2018" выступит пилотажная группа "Беркуты"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа воздушно-космических сил (ВКС) "Беркуты" впервые выступит в воздушной части динамического показа на полигоне Алабино в заключительный день Международного военно-технического форума "Армия-2018", сообщает пресс-центр форума.

"В рамках демонстрации возможностей авиационная группа "Беркуты" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на скорости от 150 километров в час до 250 километров в час", — говорится в сообщении.

Кроме того, пилоты боевых вертолетов продемонстрируют одиночные фигуры высшего пилотажа. В завершение программы зрители увидят прощальный поклон авиационной группы, "когда группа вертолетов совершит "реверанс" всей группой в сторону зрительских трибун".