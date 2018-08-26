МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа воздушно-космических сил (ВКС) "Беркуты" впервые выступит в воздушной части динамического показа на полигоне Алабино в заключительный день Международного военно-технического форума "Армия-2018", сообщает пресс-центр форума.
Кроме того, пилоты боевых вертолетов продемонстрируют одиночные фигуры высшего пилотажа. В завершение программы зрители увидят прощальный поклон авиационной группы, "когда группа вертолетов совершит "реверанс" всей группой в сторону зрительских трибун".