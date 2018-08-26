Форум "Армия-2018" за пять дней посетили свыше 772 тысяч человек

КУБИНКА (Московская область), 26 авг — РИА Новости. За пять дней работы Международного военно-технического форума "Армия-2018" его площадки посетили свыше 772 тысяч человек, сообщил в воскресенье начальник Главного управления Минобороны генерал-майор Роман Кордюков.

"Только в субботу площадки форума посетили 129 тысяч человек, при этом особой популярностью пользовались демонстрационные программы и авиационный кластер. 25 августа посещаемость аэродрома Кубинка в два раза превысила показатель прошлого года", — уточнил он.

По его словам, в пятый день работу на форуме продолжали официальные иностранные делегации 12 стран, в том числе на уровне глав оборонного ведомства — 5 стран (Бурунди, Замбия, Мьянма, Сьерра-Леоне, Южная Осетия), на уровне начальников генеральных штабов — 1 страна (Абхазия), на уровне заместителей министра обороны — 6 стран (Азербайджан, Алжир, Индия, Иран, Камбоджа, Саудовская Аравия). 25 августа проведена двусторонняя встреча между министром обороны Бурунди и представителями АО "Вертолеты России".

В общей сложности (за пять дней) в работе форума приняли участие представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 39 — высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств.

Всего "на полях" форума проведено 42 двусторонних встречи с иностранными партнерами по линии Минобороны, Минпромторга, ФСВТС, госкорпорации "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Концерн "Калашников" и других предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках форума проведено 155 мероприятий научно-деловой программы по 41 тематическому направлению. Общее количество участников деловой программы превысило 11000 человек, из них более 2,5 тысячи специалистов высшей квалификации.

В ходе демонстрационной программы в Алабино показаны огневые и ходовые возможности 210 единиц вооружения и военной техники.

В летной программе приняли участие авиационные пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", а также их коллеги из Китая — пилотажная группа "1 августа".

Сегодня — третий день работы, ориентированный для массового посещения, и завершающий день форума. "Предварительно резюмируя результаты Форума, могу сказать, что основные его цели достигнуты", — подчеркнул Кордюков.