"Армия-2018" установила рекорд посещаемости во второй день открытой работы

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Рекорд посещаемости зафиксирован в парке "Патриот" во второй день открытого для массового посещения режима работы форума "Армия-2018", сообщили журналистам в субботу в пресс-центре форума.

"В субботу, 25 августа, во второй день "открытого" режима форума "Армия-2018", в парке "Патриот" зафиксирован рекорд посещаемости. За сутки площадки форума посетило 129442 человека, что является рекордным показателем за все время с открытия "Армии-2018", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с учетом филиалов парка "Патриот" в военных округах и Северном флоте общая посещаемость форума за сутки составила 309204 человека. Всего с начала "Армии" его гостями и участниками стали 772,2 тысячи человек.

"Двадцать шестого августа, в последний день форума, для его гостей и участников пройдут демонстрационные полеты на аэродроме Кубинка, шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, а также будут работать выставочные павильоны и статические экспозиции на открытых площадках. Форум завершится концертом с участием звезд российской эстрады", — добавили в пресс-центре.