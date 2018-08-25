Трофеи из «песочницы».
Репортаж c выставки вооружений сирийских боевиков
Николай Протопопов

Бронемашины, похожие на реквизит для фильмов про апокалипсис, танки из 1960-х, гремевшие на поле боя еще пару недель назад, раритетное стрелковое оружие, сабли и самодельные беспилотники — в рамках форума «Армия-2018» Минобороны России представило уникальную коллекцию боевых трофеев сирийской армии. Доступ к экспонатам свободный — каждый может подержать в руках охотничий обрез с арабской вязью на ложе или покрутить руль изрешеченного пулями «джихад-мобиля». О том, с чем и на чем сегодня воюют террористы, — в репортаже РИА Новости.

Больше брони

Площадка с трофейными машинами находится в стороне от основных павильонов форума, и, возможно, поэтому здесь не так оживленно, как, например, на выставке бронетехники Второй мировой войны. Экспонаты стоят под открытым небом практически в том же состоянии, в котором попали в руки бойцов сирийской армии, — танки и броневики изрешечены пулями, осколками, артиллерийскими снарядами.

Машина для сооружения подземных туннелей
Машина для сооружения подземных туннелей
© РИА Новости / Андрей Станавов
30-тонный экскаватор для прокладки траншей с ровным дном
30-тонный экскаватор для прокладки траншей с ровным дном
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Машина для сооружения подземных туннелей
© РИА Новости / Андрей Станавов

Их доставили сюда совсем недавно и явно никак не готовили к выставке. Разве что военные не смогли отказаться от своей давней привычки обильно чернить колеса. Салоны автомобилей отмыли от крови, чтобы не шокировать гражданских посетителей форума, и очистили от остатков обгоревших обшивок. В остальном же вид у броневиков такой, как будто они только что вышли из-под огня артиллерии и танков.

Глядя на них, понимаешь, как на самом деле выглядит техника в бою и насколько уязвимы ее экипажи, несмотря на многослойную броню.

Офицер, исполняющий роль экскурсовода, пояснил, что большую часть представленной техники и оружия захватили военнослужащие элитного формирования Сирийской арабской армии «Силы тигра» при освобождении провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге и юго-западе республики.

Сразу бросается в глаза обилие колесной техники — так называемых шахид-мобилей и джихад-мобилей.

Кустарный «шахид-мобиль» на базе внедорожника Land Cruser
Кустарный «шахид-мобиль» на базе внедорожника Land Cruser
© РИА Новости / Андрей Станавов
Приборная панель «шахид-мобиля» с пояснениями на арабском
Приборная панель «шахид-мобиля» с пояснениями на арабском
© РИА Новости / Андрей Станавов
Интерьер «шахид-мобиля»
Интерьер «шахид-мобиля»
© РИА Новости / Андрей Станавов
«Шахид-мобиль» на базе внедорожника Toyota Land Cruser
«Шахид-мобиль» на базе внедорожника Toyota Land Cruser
© РИА Новости / Андрей Станавов
«Шахид-мобиль» на базе внедорожника Toyota Land Cruser
«Шахид-мобиль» на базе внедорожника Toyota Land Cruser
© РИА Новости / Андрей Станавов
«Шахид-мобиль» на базе внедорожника Toyota Land Cruser
«Шахид-мобиль» на базе внедорожника Toyota Land Cruser
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Кустарный «шахид-мобиль» на базе внедорожника Land Cruser
© РИА Новости / Андрей Станавов

Первыми, как правило, управляют террористы-смертники при прорыве обороны войск или атаке на блокпосты. В основном это переделанные внедорожники «Тойота-Лэнд-Крузер» или небольшие грузовики с наваренной на раму бронекапсулой.

Открытых мест на кузове почти нет – водителя можно обезвредить только через небольшую прорезь на месте ветрового стекла.

Причем по состоянию двигателей некоторых экземпляров видно, что это практически новые автомобили. Боевики под завязку загружают их мешками со взрывчаткой и поражающими элементами. Стрелковым оружием остановить подобную конструкцию, двигающуюся со скоростью 50-60 километров в час, невозможно — нужен гранатомет или танк.

«Джихад-мобили» — боевые «тачанки» террористов. Обычно это гражданский пикап с пулеметом, зенитной установкой или пакетом вертолетных НУРСов (неуправляемых реактивных снарядов) в кузове. Броней, как правило, не обшивается. Тут главное — скорость и маневренность. Более защищенные «джихад-мобили» сделаны на базе американских «Хаммеров» — они уже с конвейера сходят с бронированным остеклением и поворотными турелями. Однако колеса и мотор джихадисты все же стараются защитить получше и наваривают сверху толстые листы металла.

«Джихад-мобиль» на базе броневика RG-31 Nyala
© РИА Новости / Андрей Станавов

Рядом с кустарной техникой — экспонаты серийного производства: турецкие, канадские, южноафриканские броневики. Выделяются три новеньких легких бронированных автомобиля MSPV Panthera F производства ОАЭ. По всей видимости, два из них не успели побывать в боях — на боках поблескивает заводская краска. А вот третий явно попал под интенсивный обстрел — в глаза бросаются повреждения от бронебойного оперенного подкалиберного снаряда, который насквозь прошил оба борта броневика. К каким последствиям приводит такое попадание, видно внутри машины: два установленных друг напротив друга кресла буквально вспороты, а стенки кузова усеяны отверстиями от осколков.

Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН
Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН
© РИА Новости / Андрей Станавов
Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН
Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН
© РИА Новости / Андрей Станавов
Трофейный армейский внедорожник Hummer
Трофейный армейский внедорожник Hummer
© РИА Новости / Андрей Станавов
Импровизированный башенный броневик из армейского внедорожника Hummer
Импровизированный башенный броневик из армейского внедорожника Hummer
© РИА Новости / Андрей Станавов
Кустарный бронеавтомобиль на базе внедорожника Hummer
Кустарный бронеавтомобиль на базе внедорожника Hummer
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попадания снаряда в бронестекло автомобиля Hummer
Последствия попадания снаряда в бронестекло автомобиля Hummer
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
Последствия попадания оперенного подкалиберного снаряда в бронеавтомобиль MSPV Panthera F
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН
© РИА Новости / Андрей Станавов

Еще один интересный экспонат — штурмовой автомобиль YPG Eagle Head курдских вооруженных формирований. Броневик собрали в Турции, в его арсенале 12,7-миллиметровый пулемет и автоматический 40-миллиметровый гранатомет, размещенные на крыше.

Этот автомобиль может перевозить десант из десяти человек на расстояние до 300 километров. Толщина брони — 60 миллиметров, а передняя часть напоминает долото.

По всей видимости, одна из функций машины — пробитие каких-либо кирпичных или бетонных укреплений.

Есть у террористов на вооружении и более серьезная техника — старые советские танки Т-55, британские «Центурионы», чешские бронетранспортеры ОТ-64А. Все они обварены дополнительными листами железа и кустарными противокумулятивными решетками. Так, например, под грудой ржавого металла довольно сложно с ходу опознать БМП-1 чешского производства.

БМП-1 производства Чехословакии, обваренная кустарной противокумулятивной защитой
БМП-1 производства Чехословакии, обваренная кустарной противокумулятивной защитой
© РИА Новости / Андрей Станавов
Интерьер сгоревшей БМП
Интерьер сгоревшей БМП
© РИА Новости / Андрей Станавов
Танк Т-55МВ, увешенный самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты
Танк Т-55МВ, увешенный самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты
© РИА Новости / Андрей Станавов
Танк Т-55МВ, увешенный самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты
Танк Т-55МВ, увешенный самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты
© РИА Новости / Андрей Станавов
Танк Т-55МВ, увешенный самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты
Танк Т-55МВ, увешенный самодельными противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты
© РИА Новости / Андрей Станавов
Последствия попаданий бронебойных снарядов в боковую проекцию танка
Последствия попаданий бронебойных снарядов в боковую проекцию танка
© РИА Новости / Андрей Станавов
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БМП-1 производства Чехословакии, обваренная кустарной противокумулятивной защитой
© РИА Новости / Андрей Станавов

«Боевики не только сами часто захватывают технику, например ооновские броневики, — поясняет представитель Минобороны. — Им, как в Великую Отечественную немцам, помощь оказывают десятки стран. Техника неофициально, окольными путями идет со всех уголков мира, очень много оружия поступает из стран бывшего соцлагеря».

Призраки прошлого

Крытая часть экспозиции посвящена трофейным пистолетам, винтовкам, автоматам и гранатометам. Здесь представлены десятки образцов самого разного оружия, от китайских копий калашникова до американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Легендарный пистолет-пулемет Шпагина разработки 1940 года, изъятый армией САР у боевиков
Легендарный пистолет-пулемет Шпагина разработки 1940 года, изъятый армией САР у боевиков
© РИА Новости / Андрей Станавов
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны
© РИА Новости / Андрей Станавов
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны
© РИА Новости / Андрей Станавов
Трофейные французские винтовки
Трофейные французские винтовки
© РИА Новости / Андрей Станавов
Французские армейские винтовки MAS-36 образца 1936-го
Французские армейские винтовки MAS-36 образца 1936-го
© РИА Новости / Андрей Станавов
Американские автоматические винтовки M-16 из первых серий, выпущенных в годы Вьетнамской войны
Американские автоматические винтовки M-16 из первых серий, выпущенных в годы Вьетнамской войны
© РИА Новости / Андрей Станавов
Французские армейские винтовки MAS-36 образца 1936-го
Французские армейские винтовки MAS-36 образца 1936-го
© РИА Новости / Андрей Станавов
Оружие и снаряжение сирийских боевиков
Оружие и снаряжение сирийских боевиков
© РИА Новости / Андрей Станавов
Трофейное оружие, захваченное армией САР
Трофейное оружие, захваченное армией САР
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Легендарный пистолет-пулемет Шпагина разработки 1940 года, изъятый армией САР у боевиков
© РИА Новости / Андрей Станавов

Стрелковое оружие террористов всегда не новое и очень разношерстное. Боевики не брезгуют «мосинками», французскими винтовками MAS-36 (разработка 1930-х годов), не говоря уже об оружии Второй мировой войны.

Так, на стенде можно взять в руки 7,62-миллиметровый пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) и немецкий автомат Sturmgewehr 44.

Из относительно современного — бельгийские FN-FAL, американские автоматические винтовки M16 первых годов выпуска, израильские УЗИ и немецкие пулеметы MG3.

Очень популярны у боевиков ИГ* самодельные минометы, стреляющие газовыми баллонами, начиненными тротилом. Конструкция представляет собой металлическую трубу, установленную под углом на колесную пару, и простейшие прицельные приспособления. Несмотря на внешнюю неказистость и кажущуюся с первого взгляда ненадежность, это грозное оружие.

Кустарный миномет для стрельбы газовыми баллонами, начиненными взрывчаткой
Кустарный миномет для стрельбы газовыми баллонами, начиненными взрывчаткой
© РИА Новости / Андрей Станавов
Установка для кустарной наработки взрывчатых и отравляющих веществ
Установка для кустарной наработки взрывчатых и отравляющих веществ
© РИА Новости / Андрей Станавов
Самодельная мина, переделанная из газового баллона
Самодельная мина, переделанная из газового баллона
© РИА Новости / Андрей Станавов
Самодельная мина, изготовленная из газового баллона
Самодельная мина, изготовленная из газового баллона
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Кустарный миномет для стрельбы газовыми баллонами, начиненными взрывчаткой
© РИА Новости / Андрей Станавов

«Миномет устроен очень просто, поэтому боевикам не составляет особого труда производить их почти в промышленных масштабах. Такой баллон летит на дальность до шести километров, а снаряжен он 30 килограммами тротила», — пояснил сопровождающий офицер.

Для борьбы с бронетехникой террористы используют не только старые советские гранатометы РПГ-7 и чешские 82-миллиметровые безоткатные орудия Tarasnice T21, но и продвинутые американские противотанковые комплексы TOW и Javelin, широко представленные на стендах. Некоторые — в заводской упаковке.

Пикап с кустарным блоком РСЗО в кузове
Пикап с кустарным блоком РСЗО в кузове
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пикап с 82-миллиметровым гранатометом СГ-82, прикрытым бронещитом
Пикап с 82-миллиметровым гранатометом СГ-82, прикрытым бронещитом
© РИА Новости / Андрей Станавов
В числе трофеев армии САР - тяжелые американские ПТРК TOW-2A. Некоторые - в заводской в упаковке
В числе трофеев армии САР - тяжелые американские ПТРК TOW-2A. Некоторые - в заводской в упаковке
© РИА Новости / Андрей Станавов
Холодное оружие, изъятое у боевиков
Холодное оружие, изъятое у боевиков
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пикап с кустарным блоком РСЗО в кузове
© РИА Новости / Андрей Станавов

Имеется в арсенале террористов и холодное оружие — мечи, сабли и кинжалы. Заметно, что их выковывали вручную, по старинным технологиям. На большинстве клинков выгравированы надписи на арабском.

Помощь партнеров

Значительная часть выставки посвящена беспилотникам, которые боевики в последнее время активно применяют при атаках на российскую авиабазу Хмеймим. Большинство из них произведено кустарно, из простейших материалов — фанеры и пенопласта. Однако военные обращают внимание на то, что комплектующие для летательных аппаратов изготовлены не примитивным лобзиком, а с вполне сносным качеством обработки. Детали подогнаны друг к другу без больших зазоров, зачищены от неровностей и отшлифованы с учетом законов аэродинамики. В Минобороны не исключают, что многие БПЛА делают по лекалам, предоставленным покровителями из технологически развитых государств.

«Большинство беспилотников оснащены небольшими бензиновыми двигателями и электронными «мозгами», в полете ориентируются по GPS и при проходе над заданной точкой сбрасывают снаряды, — рассказали на стенде. — Такой беспилотник может пролететь до двухсот километров. В основном их запускают в сторону российской авиабазы из Идлиба. Каждый аппарат на подвесках несет по 8-10 небольших бомб с поражающими металлическими элементами. Беспилотники очень сложно обнаружить, потому что изготовлены они почти без применения металла, а от двигателя остается очень маленький тепловой след. Боремся с ними с помощью РЭБ, глушим частоты, беспилотник сбивается с курса или падает».

Еще одно доказательство сторонней помощи террористам — управляемый беспилотник. По словам представителя Минобороны, это одна из последних разработок американских специалистов.

Компактный аппарат длиной около 40 сантиметров представляет собой снаряд, начиненный 400 граммами взрывчатки С4, за 15 минут способен пролететь около десяти километров. Оснащен телевизионной и инфракрасной камерами, датчиками кругового обзора и навигационной системой.

Ударный беспилотник кустарного производства
© РИА Новости / Андрей Станавов

«Это стопроцентное фабричное производство, кустарщины тут нет. Летает с помощью электродвигателя, электроника сделана очень грамотно. Управляемый, то есть летит не по заранее заданным координатам, а корректируется оператором. Скорость — от 100 до 160 километров, сбить его очень проблематично», — пояснил офицер. 

По словам представителей Минобороны, настолько масштабная выставка трофеев армии САР проводится впервые в истории и по своему содержанию не имеет аналогов в мире. Даже в самой Сирии, где продолжаются бои, пока нет площадки, на которой вооружение, экипировка и боевая техника террористов ИГ* были бы представлены столь широко. Впрочем, сирийские власти планируют последовать примеру российских военных.

Главный же вывод, который напрашивается после осмотра подмосковной экспозиции, – несмотря на свою изобретательность, боевики в Сирии действуют далеко не самостоятельно.

 

*Террористическая организация, запрещенные в России.

 

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