Офицер, исполняющий роль экскурсовода, пояснил, что большую часть представленной техники и оружия захватили военнослужащие элитного формирования Сирийской арабской армии «Силы тигра» при освобождении провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге и юго-западе республики.

Сразу бросается в глаза обилие колесной техники — так называемых шахид-мобилей и джихад-мобилей.