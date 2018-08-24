Трофейное оружие из Сирии и робот "Игорек": чем удивила "Армия-2018"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2018" в пятницу открылся в Подмосковье для массового посещения. О том, какие образцы военной техники можно посмотреть на выставке, возле чего стоит сфотографироваться, а мимо чего пройти мимо – в репортаже РИА Новости.

Парад военной мощи

В пятницу на форуме "Армия-2018" наступил "день открытых дверей". Он начался с "мертвых" пробок на въезде в подмосковный парк "Патриот". Было многолюдно. Посмотреть на военную технику стекались семьями. Экспонатов на форуме было не меньше, чем гостей. Минобороны как организатор выставки сосредоточило на открытой площадке и в павильонах более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники из 102 государств. Свои экспозиции представили Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция.

Россия демонстрирует на форуме как образцы техники, уже стоящей на вооружении российской армии, так и перспективные разработки. Особый интерес представляют бронетранспортер БТ-3Ф, предназначенный для использования морской пехотой, боевая машина десанта БМД-4М с новым боевым модулем "Синица", самоходная противотанковая пушка 2С25М "Спрут-СДМ1" и переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба", предназначенный для поражения воздушных целей на дальности свыше 6 километров и на высоте больше 4 километров. Также среди натурных образцов на статичной экспозиции представлен широкий перечень средств ПВО, бронетанковой, авиационной и инженерной техники.

Особое внимание посетителей выставки привлекает новейший российский боевой танк Т-14 "Армата", внутрь которого впервые за четыре года выставки можно залезть. Своей белой раскраской привлекут внимание посетителей образцы арктической военной техники: армейский снегоход ТТМ 1901-40 и зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1".

Впервые на форуме представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения "Викинг", "Тор-Э2" и боевая машина отделения переносного зенитного ракетного комплекса "Гибка-С". На выставке дебютировали бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Из иностранных экспозиций можно отметить стенд Китая: предприятия из этой страны привезли свои передовые разработки, среди которых комплекс ПВО Sky Dragon 50, который создатели позиционируют как аналог знаменитой российской системы С-400.

Сирийские трофеи

Особого внимания на форуме заслуживает сирийская экспозиция. Добраться до нее можно только на специальном шаттле. Там представлена трофейная кустарная техника и оружие террористов "Исламского государства" *, которые были изъяты в ходе боев в Сирии российскими специалистами.

Это самодельные взрывные устройства, стрелковое оружие, джихад-мобили и внедорожники, похожие на технику из "Безумного Макса".

"Меня заинтересовали образцы бомб. Тут они представлены в широком "ассортименте": противопехотные, противотанковые, ручные гранаты и самодельные противотанковые снаряды", — поделился впечатлениями с РИА Новости один из посетителей выставки.

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Антропоморфный Игорек и русская Tesla

По итогам форума главную награду Минобороны за лучший инновационный продукт получил концерн "Калашников". В дни выставки компания не раз изумляла публику своими презентациями. Первым, еще накануне открытия форума, компания представила новый автомат Калашникова АК-308, созданный под патрон стран НАТО. Вслед за этим публике был представлен большой человекоподобный робот, прозванный в народе "Игорек". Робот моментально получил вирусную популярность в рунете, он стал основой для множества "фотожаб", а некоторые сравнивали "Игорька" с роботами из легендарного фильма 1980-х годов "Робокоп".

Название не очень понравилось "Калашникову", но его решили все же оставить. "Давайте оставим это на совести тех, кто придумал такой вариант. Нет, пока рабочего названия не было. Но, вполне возможно, его мы таким и оставим. Уж коли народ окрестил, пусть некоторое время побудет "Игорьком", а там видно будет", — заявил радиостанции "Коммерсантъ FM" и. о. гендиректора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Калашников" продолжил удивлять и в дальнейшем. На третий день "Армии" концерн представил свой проект электросуперкара, воплощенного в кузове ретромобиля Иж-"Комби", который "Калашников" позиционирует как воплощение перспективных технологий, способных конкурировать с автомобилями Tesla. В тот день интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" получил второе дыхание. Новость о презентации автомобиля двое суток держалась в информационных топах.

Представленный "Калашниковым" "Игорек" стал не единственным роботом, продемонстрированным публике. Своими достижениями в мехатронике похвастался Центр Хруничева. На стенде Роскосмоса он показал "Базовую роботизированную платформу №1". Она так и осталась бы незамеченной, если бы… не осталась незамеченной гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Во время обхода Рогозиным объединенного стенда госкорпорации робот назвал его по имени: "Дмитрий Олегович, здравствуйте! Давайте поговорим!" Рогозин прошел мимо робота.

* Террористическая организация, запрещенная в России.