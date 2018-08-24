Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу

КУБИНКА (Московская область), 24 авг – РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") адаптировал кардиомонитор "Ритмер" из экипировки солдата будущего "Ратник" под применение в гражданской медицине, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Владимир Зверев.

Прибор позволяет дистанционно передавать информацию о здоровье в режиме реального времени через "облако" на планшет или смартфон врача. Его можно купить в открытой продаже.

""Ритмер" — носимый кардиомонитор, созданный на базе экипировки "Ратник" с учетом потребностей рынка и медицинского сообщества – пример успешного применения конверсии", — сказал Зверев.

По его словам, концерн планирует разработку "Ритметра 2.0", который, кроме составления электрокардиограммы, будет использоваться для мониторинга давления.

"При интеграции "Ритмер 2.0" и искусственного интеллекта, обученного на "больших данных" (big data) пациентов, предусмотрен переход к принципиально новой концепции медицинского обслуживания – персонализированной медицине, которая позволит повысить среднюю продолжительность жизни в РФ за счет постоянного мониторинга ключевых параметров состояния здоровья", — заявил собеседник агентства.

КРЭТ — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, образован в 2009 году. Основные направления деятельности: разработка и производство систем бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, измерительной аппаратуры различного назначения и так далее.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.