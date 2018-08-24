В Приамурье военные ВВО отразили "налет дронов" противника

ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. Около 500 военнослужащих ВВО в ходе учения отразили налеты боевых дронов условного противника, а также нападения условных групп НВФ на колоны техники во время переправы через реку в Амурской области, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Подразделения военной полиции ВВО отразили десятки условных диверсий и нападений во время организации переправы крупной группировки войск через реку Зея в Амурской области. Впервые военнослужащие военной полиции организовали охрану переправочных средств на патрульных катерах", — говорится в сообщении.

Комплексная безопасность переправы была проверена налетом боевых дронов, нападениями условных групп НВФ на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, а также попыткой захвата речной баржи с военной техникой. Все угрозы были оперативно выявлены и успешно отражены, отметили в пресс-службе.

"В обеспечении правопорядка на переправе от ВВО было задействовано около 500 сотрудников военной полиции и подразделений обеспечения, катера для патрулирования и отражения нападения групп "диверсантов" с водной поверхности, бронетранспортеры БТР-82А, квадроциклы, а также боевое оружие и спецсредства нелетального действия", — говорится в сообщении.