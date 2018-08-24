В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Более 15 иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку у границ России в течение недели, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Семнадцать летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", — говорится в инфографике.

Отмечается, что с целью недопущения нарушения государственной границы России было выполнено пять подъемов истребителей из состава дежурных сил ПВО.