"Швабе" и Тамбовский гостехуниверситет создадут наноизделия для ВС России

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере науки, производства и инноваций заключили Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех и Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ); в результате совместной работы в России появятся изделия специального и гражданского назначения с наносвойствами, сообщает пресс-служба холдинга.
"Опыт и база собственных технологий ТГТУ позволят нам уже в обозримом будущем выпустить материалы с наносвойствами для фотоэлектроники, медицины и ряда других отраслей. В рамках взаимодействия планируется сосредоточить усилия и имеющиеся ресурсы на НИОКР по разработке углеродных наноструктур и композиционных материалов. Часть этой продукции будет рассчитана на решение задач национальной обороны", – привели в пресс-службе холдинга слова Чепурнова.
Ведущий технический университет Тамбовской области ТГТУ в течение 60 лет специализируется на фундаментальных и прикладных научных исследованиях по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.
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