"Швабе" и Тамбовский гостехуниверситет создадут наноизделия для ВС России

Генеральный директор государственного научного центра РФ в составе Холдинга Швабе – НПО Орион Евгений Чепурнов и ректор ТГТУ Михаил Краснянский после подписания соглашения о сотрудничестве

Генеральный директор государственного научного центра РФ в составе Холдинга Швабе – НПО Орион Евгений Чепурнов и ректор ТГТУ Михаил Краснянский после подписания соглашения о сотрудничестве

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере науки, производства и инноваций заключили Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех и Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ); в результате совместной работы в России появятся изделия специального и гражданского назначения с наносвойствами, сообщает пресс-служба холдинга.

Документ подписали на проходящем в Кубинке форуме "Армия-2018" генеральный директор государственного научного центра РФ в составе Холдинга "Швабе" – НПО "Орион" Евгений Чепурнов и ректор ТГТУ Михаил Краснянский. Уже в этом году партнеры приступят к реализации проектов в области приборостроения, займутся развитием научно-технического потенциала и внедрением инновационных технологий в серийное производство, отметили в пресс-службе.

"Опыт и база собственных технологий ТГТУ позволят нам уже в обозримом будущем выпустить материалы с наносвойствами для фотоэлектроники, медицины и ряда других отраслей. В рамках взаимодействия планируется сосредоточить усилия и имеющиеся ресурсы на НИОКР по разработке углеродных наноструктур и композиционных материалов. Часть этой продукции будет рассчитана на решение задач национальной обороны", – привели в пресс-службе холдинга слова Чепурнова.

НПО "Орион" – ведущая в России организация в области развития фотоэлектроники. Предприятие является разработчиком и серийным производителем первой в РФ SWIR-камеры, способной "видеть" в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты в условиях нулевой видимости. Эта разработка также демонстрируется на форуме "Армия-2018".

Ведущий технический университет Тамбовской области ТГТУ в течение 60 лет специализируется на фундаментальных и прикладных научных исследованиях по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.

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