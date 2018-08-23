"Швабе" демонстрирует в Кубинке усовершенствованную линейку целеуказателей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Новые лазерные целеуказатели для боевого, охотничьего и страйкбольного оружия, разработанные НПО "Орион" холдинга "Швабе", поступят в продажу до конца 2018 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Линейку новых лазерных целеуказателей холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех демонстрирует на походящем в подмосковной Кубинке международном форуме "Армия-2018". Линейка состоит из пяти приборов — автоматных и пистолетных целеуказателей видимого и ИК-диапазонов, а также многофункционального целеуказателя видимого и ИК-диапазонов, совместимого с приборами ночного видения.

"Ключевой разработкой в линейке стал модифицированный лазерный целеуказатель, имеющий эффективную дальность стрельбы 250 метров при снижении веса до 220 грамм — теперь он в 2 раза легче действующих моделей с аналогичной дальностью. Каждое устройство может использоваться в составе охотничьего и страйкбольного оружия. В результате модификации изделия стали доступнее для гражданских потребителей и дешевле зарубежных аналогов. Отличительным качеством является их надежность, достигаемая за счет ряда конструктивных и технологических решений, применения алюминиевых сплавов и полимеров", — говорится в сообщении.

Приборы могут работать в условиях повышенной влажности и сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от —55 до +60 градусов.

"Совершенствуя продукцию "Швабе", мы используем весь накопленный опыт в создании изделий гражданского и специального назначения. Показатель эффективности нашей работы — это интерес российских и зарубежных заказчиков. Их традиционно привлекает оптимальное соотношение цены и качества продукции холдинга. И мы, в свою очередь, не перестаем развиваться в этом направлении", — привели в пресс-службе комментарий первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова.