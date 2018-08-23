Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.
На полях Международного военно-технического форума "Армия-2018" подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Республики Бурунди Эммануэль Нтахомвукье.
"Подписание соглашения о военном сотрудничестве станет базой развития отношений между нашими государствами", — сказал Фомин.
Он подчеркнул, что в рамках соглашения страны смогут обмениваться опытом, продолжать совершенствовать практику миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.
"Мы приветствуем, что в последние годы динамика отношений между нашими государствами в военно-технической сфере значительно усилилась", — подчеркнул он.
В свою очередь Нтахомвукье поблагодарил Фомина за сотрудничество в подготовке офицеров для республики.
"Искренне благодарим за то, что сотрудничество в этой области продолжает развиваться и наши офицеры могут повышать свой профессионализм", — заключил министр обороны Бурунди.