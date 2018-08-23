Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.

На полях Международного военно-технического форума "Армия-2018" подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и министр обороны Республики Бурунди Эммануэль Нтахомвукье.

"Подписание соглашения о военном сотрудничестве станет базой развития отношений между нашими государствами", — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в рамках соглашения страны смогут обмениваться опытом, продолжать совершенствовать практику миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом.

Замглавы Минобороны РФ поблагодарил министра Бурунди за активную позицию, которую республика занимает в отношении военного и военно-технического сотрудничества государств.

"Мы приветствуем, что в последние годы динамика отношений между нашими государствами в военно-технической сфере значительно усилилась", — подчеркнул он.

"Благодарим вас за многолетнюю поддержку в международном сообществе резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма. Это очень важно, и эта наша работа направлена на пресечение всех проявлений фашизма, нацизма, реваншизма и оправдания военных преступников", — сказал российский замминистра.

В свою очередь Нтахомвукье поблагодарил Фомина за сотрудничество в подготовке офицеров для республики.

"Искренне благодарим за то, что сотрудничество в этой области продолжает развиваться и наши офицеры могут повышать свой профессионализм", — заключил министр обороны Бурунди.