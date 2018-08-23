Грудью на танки. Рассекречены подвиги участников Курской битвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Тактические карты, журналы боевых действий, наградные листы и инструкции по уничтожению вражеских "тигров" — в четверг на сайте Минобороны открылся раздел, посвященный 75-летию завершения Курской битвы. Впервые опубликованы уникальные документы, проливающие свет на драматичные эпизоды крупнейшего танкового сражения в мировой истории. О самых ярких подвигах красноармейцев, не дрогнувших перед лицом бронированной армады вермахта, — в материале РИА Новости.

Фланкирующий пулемет

Листовка Военного совета Центрального фронта от 14 августа 1943 года рассказывает о подвиге сержанта Якова Студенникова, устроившего результативную засаду на цепь наступающих гитлеровцев. Вместе со своим пулеметным расчетом он подготовил замаскированную фланкирующую позицию, чуть вынесенную вперед от переднего края обороны. И когда немцы уже подошли вплотную к траншеям, открыл шквальный огонь из "Максима". Атака противника, не ожидавшего удара с фланга, была сорвана. Цепь пехоты залегла, и по ней тут же ударил второй пулемет — с другой стороны.

"Студенников не торопился. Он подпустил врага на 30 метров и тогда открыл меткий огонь по вражеский колонне. Кругом свистят пули и рвутся мины. Ранен первый номер — красноармеец Проценко. И только тогда сержант берет в свои руки пулемет. Одну за другой он посылает длинные очереди в бандитов. Совсем рядом разорвалась мина, Студенников ранен в руку, ногу и в грудь. Слева по немцам открывает огонь другой пулемет, и атака фашистов, зажатых в огневые тиски, захлебывается. Враг пятится назад, мечется по полю боя перед нашим передним краем. Двенадцать пулеметных лент выпустил Студенников по немцам, он истребил в этом бою до 300 фашистских солдат и офицеров. Сержант остался жить, чтобы, оправившись от ран, снова бить врага".

На амбразуру

В наградном листе на Героя Советского Союза стрелка 215-го гвардейского стрелкового полка красноармейца Алексея Ломакина описывается противоположный случай — бойцу удалось ценой своей жизни подавить фланкирующий пулемет противника, что позволило его товарищам прорвать немецкую линию обороны. Фактически, он повторил подвиг легендарного Александра Матросова.

"Двенадцатого июля 1943 года, когда батальон, переправившись через реку Ока, продвигался вперед, товарищ Ломакин совершил героический поступок. В бою за овладение деревней Сивково продвижению наших частей препятствовал вражеский пулемет. Товарищ Ломакин незаметно приблизился к вражескому пулемету и своим телом прикрыл амбразуру, выведя, таким образом, из строя вражеский пулемет. Своим геройским поступком товарищ Ломакин дал возможность боевым порядкам батальона продвинуться вперед, пожертвовав собственной жизнью".

Счет артиллериста

Наградной лист на Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Кузьму Бисарева рассказывает, как наводчик 45-миллиметровой пушки лично уничтожил 26 танков противника. Высокая результативность советских бронебойщиков объясняется особой тактикой. Орудия размещали не в линию фронтом к противнику, а на так называемых ПТОПах — противотанковых опорных пунктах. С нескольких замаскированных позиций огонь открывали не только в лоб наступающим танкам, но и по их тонкой бортовой броне — когда бронетехника проходила мимо.

© Фото : Минобороны РФ Наградной лист Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Кузьмы Бисарева © Фото : Минобороны РФ Наградной лист Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Кузьмы Бисарева

"Шестого июля 1943 года к переднему краю нашей обороны двинулись 65 тяжелых немецких танков при поддержке автоматчиков. Казалось, ничто не сможет остановить бронированную стену, но товарищ Бисарев, смело выкатив свое орудие на открытую огневую позицию, стал в упор расстреливать вражескую бронетехнику, подпуская ее на 75 метров. В этом бою артиллерист уничтожил 13 фашистских танков. Наводчик продолжал увеличивать свой счет каждый день. К 8 июля сего года, в результате отражения еще нескольких ожесточенных атак противника, на счету товарища Бисарева было 22 уничтоженных танка. Девятого июля к его счету прибавилось еще четыре подбитых танка, один мотоцикл и одна самоходная пушка".

Стоять намертво

Справка начальника оргинструкторского отделения политотдела 6-й гвардейской армии от 10 июля 1943 года сообщает сразу о нескольких фактах героизма бойцов и командиров, проявленных в боях с 5 июля.

"Красноармеец-пулеметчик 3-го взвода 9-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 151 гвардейского стрелкового полка Гладкий три раза был засыпан землей от бомбежки противника и все три раза он откапывал себя, брался за свой ручной пулемет и уничтожал наступающих гитлеровцев. Из ручного пулемета он уничтожил до 40 немцев, а когда кончились патроны, Гладкий схватил у убитого красноармейца автомат и уничтожил еще пять фашистов, пробравшихся в траншею".

"Командир взвода автоматчиков 196-го гвардейского стрелкового полка Алеко получил боевую задачу прикрывать отход своих подразделений. С ним было 15 человек его бойцов. Несколько яростных атак гитлеровцев было отбито, но Алеко видел, что силы неравные, а приказ должен быть выполнен. Он призвал бойцов стоять насмерть. Гитлеровцы, перегруппировавшись, снова повели наступление против горстки храбрецов. Бойцы Алеко открыли огонь по фашистам. В разгар боя Алеко крикнул: "Гвардия стоит насмерть!" На этот призыв бойцы ответили новыми ударами по врагу. Все они, 16 героев, погибли смертью храбрых, но не отошли ни на один шаг от занимаемого рубежа. Более 150 гитлеровцев были истреблены на подступах к траншее, занимаемой гвардейцами товарища Алеко".

"Командир 1-й танковой роты гвардии старший лейтенант Хрипач с десятью танками пошел по приказу командования в контратаку против 70 танков противника. В бою танкисты уничтожили 23 вражеские машины. Экипаж Хрипача уничтожил четыре танка противника. Лично товарищ Хрипач подбил один тяжелый танк типа Т-6 ("Тигр"). Имея большой ожог правой руки, он еще через верхний люк танка вынес пятерых раненых танкистов".

Эти документы наглядно демонстрируют масштабы битвы и количество задействованных в ней сил и средств с обеих сторон.