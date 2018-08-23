"Ростех" представил пушку "Серп" против дронов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представил на форуме "Армия-2018" систему радиоэлектронного подавления беспилотников "Серп".

"Серп", который в релизе назван "пушкой", способен подавить канал управления беспилотником, разорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование и дезориентировать дрон, говорится в сообщении холдинга, поступившем в РИА Новости.

Система подавляет сигналы GPS и ГЛОНАСС, GSM и WiFi. При этом перечень диапазонов может быть расширен по требованию заказчика.

Система автоматически сопровождает и подавляет бортовую аппаратуру дронов на расстоянии до 20 километров на предельно малых высотах даже в плотной городской застройке.

Устройство может защищать от дронов как стационарные, так и мобильные объекты. На крупных объектах, таких как стадионы и правительственные учреждения, можно связывать в единый комплекс несколько "Серпов".

"Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться не только в военных целях, но и в гражданских, например для промышленного шпионажа или слежки. Причем опасность могут представлять даже любительские дроны из магазина или БЛА, созданные кустарным способом", — цитируется в релизе индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

По его словам, на высоте в несколько десятков метров малоразмерный дрон "становится невидимым, его практически невозможно сбить из стрелкового оружия".

"Эффективным средством противодействия в данном случае является только техника радиоэлектронной борьбы", — заключил топ-менеджер.