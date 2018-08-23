Минобороны получит новую парашютную систему для грузов в 2019 году

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Новая парашютная система для десантирования грузов до 1500 килограммов с самолетов Ил-76 начнет поступать в российские войска в 2019 году, сообщил в четверг гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.
По его словам, новая система позволяет безопасно доставлять грузы во всех климатических зонах, а для особо важных предусмотрено введение автоматического отцепного устройства.
Сейчас наземные статические испытания ПГС-1500 завершены, идет летная часть испытаний.
"Особенностью производства и эксплуатации ПГС-1500 является ее низкая стоимость, что позволит применять систему как при возникновении чрезвычайных ситуаций, так и в коммерческих целях, в том числе и за пределами России", — отметили в Технодинамике.