Под Хабаровском военные самолеты в ходе учений сели на автотрассу

ХАБАРОВСК, 23 авг — РИА Новости. Военные самолеты в четверг в рамках специальных учений материально-технического обеспечения, выполнили посадку на автомобильную трассу в Хабаровском крае, где был развернут полевой аэродром, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках учений, проходящих в Восточном военном округе под руководством замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, на одной из автомобильных дорог Хабаровского края развернут полевой аэродром для обеспечения действий армейской авиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полевом аэродроме подготовлены склады боеприпасов, горючего, смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

"Участок дороги длиной более 2,5 километра используется в качестве взлетно-посадочный полосы. С целью практической отработки на полевой аэродром осуществлена посадка и взлет четырех самолетов Су-25СМ с интервалом 5 минут, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолетов армейской авиации",- сообщает департамент.

Отмечается, что после подготовки и заправки самолеты успешно совершили взлет с автомобильной дороги. Кроме того на учениях отработанных вопросы противовоздушной обороны полевого аэродрома с применением зенитно- пушечного комплекса "Панцирь С", успешно отразившего условное нападение самолета противника. Отработка практических мероприятий была осложнена действиями условных диверсионно-разведывательных групп противника. Для противодействия "диверсантам" использовались подразделения армейской авиации и военной полиции.

Сообщается также, что за выполнение сложнейшей посадки на автомагистраль начальник штаба МТО Вооруженных сил РФ генерал Алексей Кузьменков и первый за командующего войсками ВВО — начальник штаба округа генерал-лейтенант Александр Чайко наградили летний состав ценными подарками.

"Данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся", — прокомментировал журналистам прошедшие учения Кузьменков.

Специальные учения МТО проходят в ВВО с 20 по 25 августа. В учениях задействовано около 36 тысяч человек личного состава и 3,4 тысячи единиц техники и вооружения.