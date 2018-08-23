Лошади привезли боеприпасы на горные учения мотострелков в Туве

КАРА-ХААК (Республика Тыва), 23 авг — РИА Новости. Тонны боеприпасов привезли на лошадях на горные учения мотострелков в Туве, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"В рамках внезапной комплексной проверки боеготовности на учениях горной отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, которые проходят на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, вьючно-транспортная рота соединения впервые доставила мотострелкам более пяти тонн груза с боеприпасами по горной местности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "свыше 20 лошадей за сутки доставили около пяти тонн груза, преодолев маршрут длиной более 15 километров".

Пресс-служба добавляет, что в учениях задействованы около 200 военнослужащих горной бригады.