МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Войскам Брянского фронта, участвовавшим в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Орла, а затем и в Курской битве, приказывали не зазнаваться и не успокаиваться на достигнутых успехах, следует из архивных документов, которые Минобороны РФ опубликовало на специальном разделе своего сайта, посвященном 75-летию Курской дуги.

"Приказываю … не зазнаваться и не успокаиваться достигнутыми успехами, а еще более энергично развивать наступательные действия, памятуя, что родина и великий Сталин дали нам приказ: истребить оккупантов и быстрей очистить родную землю от поганой немецкой нечисти", — говорится в приказе командования войск Брянского фронта от 17 июля 1943 года.

Кроме того, бойцы должны были смело принимать атаку противника, "поражать их своим метким огнем, отсекая пехоту от танков и уничтожая её", а также "бить немцев по-сталинградски", не давать покоя "дрогнувшему, как от огня, врагу".

Также военнослужащих Брянского фронта призывали к взаимодействию и расширению помощи и взаимовыручки, "памятуя, что в современном бою только объединенными усилиями всех родов войск можно достигнуть успеха".

"Бить врага по-суворовски, не числом, а умением!", — говорится в приказе.