МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Войскам Брянского фронта, участвовавшим в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Орла, а затем и в Курской битве, приказывали не зазнаваться и не успокаиваться на достигнутых успехах, следует из архивных документов, которые Минобороны РФ опубликовало на специальном разделе своего сайта, посвященном 75-летию Курской дуги.
Кроме того, бойцы должны были смело принимать атаку противника, "поражать их своим метким огнем, отсекая пехоту от танков и уничтожая её", а также "бить немцев по-сталинградски", не давать покоя "дрогнувшему, как от огня, врагу".
Также военнослужащих Брянского фронта призывали к взаимодействию и расширению помощи и взаимовыручки, "памятуя, что в современном бою только объединенными усилиями всех родов войск можно достигнуть успеха".
"Бить врага по-суворовски, не числом, а умением!", — говорится в приказе.