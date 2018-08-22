"Швабе" и "Казахстан Аселсан Инжиниринг" стали партнерами по ВТС

МОСКВА, 22 авг. — РИА Новости. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех и компания "Казахстан Аселсан Инжиниринг" в рамках международного форума "Армия-2018", который проходит в Кубинке с 21 по 26 августа, подписали соглашение о взаимодействии в области военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба холдинга.

Компании займутся развитием поставок и сервисным обслуживанием оптико-электронной техники специального назначения.

"Страны ОДКБ — наши хорошие партнеры и, в частности, Республика Казахстан — один из представителей СНГ, с кем сотрудничество "Швабе" сегодня выходит на новый уровень развития. С компанией "Казахстан Аселсан Инжиниринг" холдинг связывают схожая область деятельности и общие взгляды на развитие ВТС. Также как и предприятия "Швабе" этот производитель сосредоточен на выпуске оптико-электронной, лазерной и тепловизионной техники для национальной обороны, поэтому, кроме результатов в торгово-экономической сфере, это партнерство может принести и пользу в области совместной научно-технической деятельности", — цитируется в сообщении заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.

Соглашение реализуется в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 24 декабря 2013 года. Взаимодействие с "Казахстан Аселсан Инжиниринг" холдинг "Швабе" будет осуществлять в статусе субъекта ВТС. Право на самостоятельную внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения предоставлено "Швабе" ФСВТС России в 2017 году.