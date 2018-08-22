Минобороны втрое побило рекорд по объему контрактов на "Армии-2018"

КУБИНКА, 22 авг — РИА Новости. Минобороны России на полях форума "Армия-218" заключило 31 контракт на поставку военной техники на общую сумму более 130 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Среди законтрактованной техники — боевые корабли, новейшие истребители, бронетехника и другое современное оружие.

Изначально сообщалось о 31 заключенном контракте, однако позднее заместитель министра обороны Алексей Криворучко уточнил, что подписаны 32 договора. Общая сумма при этом не поменялась — 130 миллиардов.

Для сравнения, как сообщал вице-премьер Юрий Борисов, на прошлой "Армии" были заключены контракты лишь на 40 миллиардов рублей.

По его словам, после каждого форума растет число предприятий ОПК, которые работают с Минобороны. "Это очень хорошо. Это новая кровь. Новые решения. Новые идеи", — говорил Борисов, в недавнем прошлом занимавший пост замминистра обороны по оружию.