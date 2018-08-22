Новейший ЗРК "Сосна" появится в российской армии в ближайшее время

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна" появится в российских войсках в ближайшее время, сообщил журналистам управляющий директор АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана" Валерий Макеев.

"Сейчас ведется подготовка к его серийному производству, думаю, в ближайшее время мы его в войсках увидим", — сказал Макеев.

В свою очередь, главный конструктор зенитного ракетного комплекса "Сосна" Владимир Уклеев сообщил, что комплекс может применяться в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, с места и в движении.

"Комплекс выполнен по модульному принципу. "Сосна" может базироваться как на гусеничном шасси, так и на колесном грузоподъемностью от 3,5 тонны. Стрельба с ходу осуществляются на скоростях 25-30 километров в час", — сказал конструктор, добавив, что вся оптика выполнена из отечественных компонентов.

Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений в любых формах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки. Он эффективен в любое время суток, в условиях ограниченной видимости, при возможном наличии естественных и искусственных помех. Благодаря применению автоматической высокоточной оптико-электронной системы обеспечивается скрытность и автоматизация боевой работы. Обнаружение целей — автономно с помощью оптико-электронной системы и в режиме внешнего целеуказания. Зоны поражения: по дальности — до 10 километров, по высоте — до 5 километров. Экипаж — два человека. Размещение боевого отделения — на любом носителе с грузоподъемностью более 3,5 тонны. Вооружение — 12 зенитных управляемых ракет "Сосна-Р" на направляющих пусковой установки.