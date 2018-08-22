Филиппины могут купить у России дизельную субмарину, считает эксперт

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Филиппины, планирующие купить у России субмарину, могут быть заинтересованы в приобретении дизельной подводной лодки, считает член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ранее в среду филиппинское издание Вusiness Mirror сообщило, что Филиппины не отказываются от идеи купить у России субмарину. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана планирует обсудить покупку на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.

"Речь идет о дизельной субмарине. Предлагается широкая линейка подлодок — сверхмалые, малые, подлодки проекта 636 "Варшавянка" и прочие. Подлодка какого именно проекта интересует Филиппины — неизвестно", — сказал Мураховский РИА Новости.